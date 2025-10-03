Πόλο | A1 Γυναικών 2025-2026

Η Α1 Γυναικών στο πόλο για τη σεζόν 2025-2026 διεξάγεται με απογειωμένο ενδιαφέρον, κρίσιμα ντέρμπι και ομάδες που θέλουν να δείξουν ποιος θα κυριαρχήσει φέτος. Η σεζόν υπόσχεται δυνατές μάχες μέσα στο νερό, υψηλό ανταγωνισμό και ανατροπές μέχρι το φινάλε.

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

18:15 | Πανιώνιος - Άλιμος | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ