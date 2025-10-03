Πόλο | A1 Γυναικών 2025-2026
Σάββατο | 18:15
Παρακολουθήστε τους αγώνες πόλο στην κατηγορία Α1 Γυναικών, για τη σεζόν 2025-2026.
Αναλυτικά Share
Η Α1 Γυναικών στο πόλο για τη σεζόν 2025-2026 διεξάγεται με απογειωμένο ενδιαφέρον, κρίσιμα ντέρμπι και ομάδες που θέλουν να δείξουν ποιος θα κυριαρχήσει φέτος. Η σεζόν υπόσχεται δυνατές μάχες μέσα στο νερό, υψηλό ανταγωνισμό και ανατροπές μέχρι το φινάλε.
Σάββατο 04 Οκτωβρίου
18:15 | Πανιώνιος - Άλιμος | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΟΠ ΜαγειρικήΚαθημερινά | 14:00
Οι Περιπέτειες του Ηρακλή ΠουαρόΠαρασκευή | 20:40
Βάλε τη Γιαγιά στο ΨυγείοΠαρασκευή | 21:00
Τελευταίες ΔιαδρομέςΚαθημερινά | 21:00