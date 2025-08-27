Τηλεόραση

ΠΟΠ Μαγειρική

Πρεμιέρα Δευτέρα 01/09 | 14:00
ΕΡΤ1

Η πιο γευστική τηλεοπτική συνήθεια συνεχίζεται και φέτος!

Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται ξανά το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.

Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και πολιτισμού, καθώς άνθρωποι του ευρύτερου δημόσιου βίου, καλεσμένοι από τον χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης, των Τεχνών μπαίνουν στην κουζίνα της εκπομπής, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δικές τους αναμνήσεις από την ελληνική κουζίνα και μαγειρεύουν παρέα με τον Ανδρέα Λαγό.

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» είναι γεύσεις, ιστορίες και άνθρωποι. Αυτές τις ιστορίες συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε κάθε μέρα, με καλεσμένους που αγαπούν τον τόπο και τις γεύσεις του, όσο κι εμείς.

«ΠΟΠ Μαγειρική», το καθημερινό ραντεβού με την γαστρονομική έμπνευση, την παράδοση και τη γεύση.

ΠΟΠ Μαγειρική
