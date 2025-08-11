Σε έναν Έρημο Τόπο   

Δραματικό φιλμ νουάρ, παραγωγής ΗΠΑ 1950

Ο σεναριογράφος Ντίξον Στιλ, αντιμέτωπος με το απεχθές καθήκον να γράψει το σενάριο ενός ευτελούς μπεστ σέλερ, βάζει τη Μίλντρεντ Άτκινσον να του πει την ιστορία με τα δικά της λόγια. Αργότερα εκείνο το βράδυ, η Μίλντρεντ δολοφονείται και ο Στιλ είναι ο βασικός ύποπτος- το ιστορικό του ως επιθετικός όταν θυμώνει και η μακάβρια αίσθηση του χιούμορ του είναι εναντίον του. Ευτυχώς, η αξιαγάπητη γειτόνισσα Λόρελ Γκρέι του δίνει άλλοθι. Η Λόρελ αποδεικνύεται ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν ο Στιλ, και η φιλία τους ωριμάζει σε αγάπη. Θα μπει ανάμεσά τους η καχυποψία, η αμφιβολία και οι εσωτερικοί δαίμονες του Στιλ;

Το σενάριο βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ντόροθι Μπ. Χιούζ που εκδόθηκε το 1947 και θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες νουάρ όλων των εποχών, όπως αποδεικνύεται από τη συμπερίληψή της στον κατάλογο με τις “100 ταινίες όλων των εποχών” του περιοδικού Time.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Νίκολας Ρέι

Σενάριο: Άντριου Σολτ και Έντμοντ Νορθ

Πρωταγωνιστούν: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Γκλόρια Γκράχαμ, Φρανκ Λάβτζοϊ, Καρλ Μπέντον Ράιντ, Αρτ Σμιθ, Τζεφ Ντόνελ, Μάρθα Στιούαρτ