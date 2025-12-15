Το Δέντρο των Ευχών

Ρομαντική κομεντί, παραγωγής Καναδά 2020.

Η Ρεμπέκα ΜακΜπράιντ είναι συγγραφέας στο Λος Άντζελες για ένα διαδικτυακό περιοδικό. Ως αποτέλεσμα του άρθρου της σχετικά με το Δέντρο του Αγγέλου της γενέτειράς της, η εκδότης της υπόσχεται τη δική της στήλη στο περιοδικό, αν εντοπίσει τον μυστηριώδη άγγελο που πραγματοποιεί ευχές για τα Χριστούγεννα.

Για να ερευνήσει το άρθρο, πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα της για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Συμφωνεί απρόθυμα, έχοντας χάσει την πίστη της στη μαγεία των Χριστουγέννων χρόνια πριν, όταν η ευχή του δέντρου της ως παιδί, να μείνει για πάντα στο Πάιν Ρίβερ, δεν εκπληρώθηκε.

Εκεί βρίσκει τον παιδικό της φίλο Μάθιου ακόμα πίσω από τον πάγκο του οικογενειακού του εστιατορίου. Ενώ εκείνη προσπαθεί με κάθε τρόπο να εντοπίσει τον Άγγελο, ο Μάθιου είναι εκεί και προστατεύει την ταυτότητά του για να διατηρήσει την μαγεία των Χριστουγεννιάτικων ευχών.

Σκηνοθεσία: Τζέσικα Χαρμόν

Πρωταγωνιστούν: Τζιλ Βάγκνερ, Λούκας Μπράιαντ, Κάσιντι Νάγκεντ, Άναμπελ Κέρσο, Όσκαρ Φάρελ, Κάντους Τσέρτσιλ