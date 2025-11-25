Together Together

Κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2021.

Όταν η νεαρή μοναχική Άννα προσλαμβάνεται ως παρένθετη μητέρα κύησης για τον Ματ, έναν ανύπαντρο άνδρα γύρω στα 40 που θέλει ένα παιδί, οι δύο άγνωστοι συνειδητοποιούν ότι αυτή η απροσδόκητη σχέση θα αμφισβητήσει γρήγορα τις αντιλήψεις τους για τη σύνδεση, τα όρια και τις ιδιαιτερότητες της αγάπης.

Πρωταγωνιστούν: Πάτι Χάρισον, Εντ Χελμς, Χούλιο Τόρες, Ρόζαλιντ Τσάο, Άννα Κόνκλε, Τιγκ Νοτάρο