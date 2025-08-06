Τουρνουά Mπάσκετ Kύπρου | ECOMMBX Cup 2025

Ένα εξαιρετικά σημαντικό φιλικό τουρνουά μπάσκετ, το ECOMMBX Cup 2025, με διεθνή λάμψη, πραγματοποιείται στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κύπρο, με τη συμμετοχή και της Εθνικής Ελλάδας.

Το τουρνουά αυτό διεξάγεται μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία προετοιμασίας και υψηλού ανταγωνισμού.

Τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας με τους αντιπάλους της -και όχι μόνο- θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση η ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Ισραήλ | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Σερβία | ΕΡΤ1

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Σερβία | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Ισραήλ | ΕΡΤ1