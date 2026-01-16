The Twelve

Σειρά Μυστηρίου, παραγωγής Αυστραλίας 2022.

Ένα συναρπαστικό δράμα που εκτυλίσσεται στην αίθουσα του δικαστηρίου και αφηγείται την ιστορία 12 απλών Αυστραλών που επιλέγονται ως ένορκοι σε δίκη για μια δολοφονία τόσο τραυματική όσο και αμφιλεγόμενη, στην οποία μια γυναίκα κατηγορείται ότι σκότωσε την έφηβη ανιψιά της.

Πίσω από την ανωνυμία τους, αυτοί οι δώδεκα απλοί άνθρωποι κουβαλούν μαζί τις δικές τους ιστορίες. Ζωές που είναι τόσο περίπλοκες όσο η δίκη, γεμάτες κατεστραμμένα όνειρα, επαίσχυντα μυστικά, ελπίδες, φόβους, προσωπικά τραύματα και προκαταλήψεις.

Δείτε τα επεισόδια 9ο και 10ο - τελευταίο

Ο Νέιθαν εξετάζεται και πάλι ως μάρτυρας. Η Κέιτ, σε έξαλλη κατάσταση, αρνείται την συμβουλή του Κόλμπι να μην καταθέσει. Άραγε, το μυστικό που μοιράζεται η Κέιτ με την αδελφή της θα αποκαλυφθεί κάτω από την πίεση των αποκαλύψεων;

Οι ένορκοι κινδυνεύουν με αποκλεισμό όταν γίνεται γνωστή η σχέση της Κέιτ Λοσον με ένα παλιό έγκλημα. Το σώμα των ενόρκων καταλήγει τελικά σε ομόφωνη απόφαση μετά από έντονες και φορτισμένες συναισθηματικά συζητήσεις. Οι ένορκοι επιστρέφουν στην προηγούμενη ζωή τους, αλλά όλα έχουν αλλάξει αμετάκλητα μετά την εμπειρία της δίκης

Παίζουν: Κέιτ Μάλβανι, Σαμ Νιλ, Μάρτα Ντίσελντορπ, Μπρένταν Κάουελ, Μπρουκ Σάτσγουελ, Χαζέμ Σαμάς, Παλαβί Σάρντα, Νγκάλι Σο, Κάθριν Βαν Ντέιβις, Νταμιέν Στρούθος