Βόλεϊ Ανδρών | Ελλάδα – Β. Μακεδονία
Τετάρτη 13/08 | 20:00
Ελλάδα vs Βόρεια Μακεδονία σε μία σημαντική μάχη στα προκριματικά του EuroVolley 2026. Κάθε πάσα μετράει.
Αναλυτικά Share
Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών συμμετέχει στα προκριματικά του EuroVolley 2026, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η ΕΡΤ, πιστή στο ραντεβού της με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, θα μεταδώσει απευθείας από την ΕΡΤ3, την Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 20:00, τον αγώνα της Εθνικής μας Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Γυμνή Αλήθεια | Ξένη Ταινία
Τετάρτη 13/08 | 23:00
Μετρητής Καρτών | Ξένη Ταινία
Πέμπτη 14/08 | 00:00
Το Δίχτυ – Β΄ Κύκλος
Έρχεται στο νέο πρόγραμμα
Στην Πίεση | Νέο Τηλεπαιχνίδι
Έρχεται στο νέο πρόγραμμα