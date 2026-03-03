Women’s European Qualifiers 2026
Τρίτη | 18:30
Μη χάσετε τον αγώνα: Ελλάδα – Γεωργία
Αναλυτικά Share
Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών της Ελλάδας ρίχνεται στη μάχη των Women’s European Qualifiers, δίνοντας εντός έδρας αναμετρήσεις που αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στη διεθνή της παρουσία. Η διοργάνωση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά αποτελεί την προκριματική φάση που θα καθορίσει τις ευρωπαϊκές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027 στη Βραζιλία.
Τρίτη 3 Μαρτίου
18:30 | Ελλάδα - Γεωργία | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πόλο Champions League 2025-2026Τρίτη | 21:25
Ποδόσφαιρο | Κύπελλο ΓαλλίαςΤρίτη | 22:00
Άιντε ΒαλκάνιαΤρίτη | 20:00
ForcéΤρίτη | 22:00