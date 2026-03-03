Women’s European Qualifiers 2026

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών της Ελλάδας ρίχνεται στη μάχη των Women’s European Qualifiers, δίνοντας εντός έδρας αναμετρήσεις που αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στη διεθνή της παρουσία. Η διοργάνωση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά αποτελεί την προκριματική φάση που θα καθορίσει τις ευρωπαϊκές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027 στη Βραζιλία.

Τρίτη 3 Μαρτίου

18:30 | Ελλάδα - Γεωργία | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ