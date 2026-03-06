Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Milano Cortina 2026 – Τελετή Έναρξης

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Milano Cortina 2026, που θα διεξαχθούν από 6 έως 15 Μαρτίου 2026, ξεκινούν και η ΕΡΤ θα μεταφέρει όλες τις συναρπαστικές στιγμές της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης για αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία.

H τελετή έναρξης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, στην αρχαία ρωμαϊκή αρένα της Βερόνα, περίπου 170 χλμ. ανατολικά του Μιλάνου.