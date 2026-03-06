Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Milano Cortina 2026 – Τελετή Έναρξης
Παρασκευή | 21:00
H τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στην αρχαία ρωμαϊκή αρένα της Βερόνα, περίπου 170 χλμ. ανατολικά του Μιλάνου.
Αναλυτικά Trailer Share
Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Milano Cortina 2026, που θα διεξαχθούν από 6 έως 15 Μαρτίου 2026, ξεκινούν και η ΕΡΤ θα μεταφέρει όλες τις συναρπαστικές στιγμές της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης για αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία.
H τελετή έναρξης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, στην αρχαία ρωμαϊκή αρένα της Βερόνα, περίπου 170 χλμ. ανατολικά του Μιλάνου.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το Ταξίδι μου στην ΕλλάδαΚαθημερινά | 15:00
ΣύνοραΠαρασκευή | 19:30
#STArtΠαρασκευή | 20:00
Μάλκολμ Χ, Ένας Ριζοσπαστικός ΗγέτηςΠαρασκευή | 22:00