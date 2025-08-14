Μια Ιστορία του Διαβόλου [13] – Η Μαύρη Οθόνη / Ο Διάβολος στο Σινεμά – 2/2, Φινάλε

Μια Ιστορία του Διαβόλου συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού στο νέο Κύκλο της εκπομπής «Η Καρδιά του Σκότους» της Ευαγγελίας Κουλιζάκη, κάθε Κυριακή βράδυ στις Δέκα και Μισή, από το Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

«Πάνω απ' το προσκεφάλι μας ο Σατανάς γερμένος

πάντα στα μάγια του Κακού το νου μας νανουρίζει

την πιο ατσαλένια θέληση μεμιάς την εξατμίζει,

αυτός ο Μέγας χημικός, ο Τετραπερασμένος.» - Charles Baudelaire

Κυριακή 17.08.2025 22:30-23:00 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ολοκληρώνει (σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον) τη λογοτεχνική, αλλά και εξίσου κοινωνιολογική / ανθρωπολογική διερεύνηση της έννοιας του Κακού, εξερευνά, με όχημα το έργο του Γάλλου ιστορικού Robert Muchembled, τις διαφορετικές μορφές που προσλαμβάνει ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως Κακό στο πέρασμα του χρόνου, ακολουθώντας τα βήματα του διαβόλου. Ξεκινώντας από τον 12ο αιώνα, όταν στην Ευρώπη αποκρυσταλλώνεται η εικόνα του Σατανά με τη διπλή μορφή του Εωσφόρου, μα και του βδελυρού κτήνους που ελλοχεύει μέσα στα σωθικά του αμαρτωλού, ο διάβολος άλλαξε πολλές φορές όνομα και ρόλους ανάλογα με την εποχή, επηρεάζοντας καταλυτικά την ανθρώπινη ιστορία και αφήνοντας τα ίχνη του ξεκάθαρα στον χώρο της τέχνης.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/

(φωτό: Maurice Tourneur, "La Main du Diable", 1943 / Tod Browning, "Freaks", 1932 / Roman Polanski, "Rosemary's Baby", 1968)