Ο πολυοργανίστας, συνθέτης και μαέστρος Δημήτρης Λαμπριανός στις “Φωνές και Μουσικές”

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, στις 18:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Φωνές και Μουσικές” με τον Αλέξη Κώστα ταξιδεύει μέχρι την Ινδία. Καλεσμένος ο Δημήτρης Λαμπριανός, ένας ξεχωριστός Έλληνας μουσικός της διασποράς: πολυοργανίστας, συνθέτης και μαέστρος που παίζει περισσότερα από 30 μουσικά όργανα και έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην εκπαίδευση εκατοντάδων παιδιών στην Ινδία.

Ιδρυτής και διευθυντής της μεγαλύτερης συμφωνικής ορχήστρας της Ινδίας, με νέους από φτωχά και απομακρυσμένα χωριά, ο Δημήτρης Λαμπριανός έχει τιμηθεί για το έργο του και πρόσφατα μπήκε δύο φορές στο Βιβλίο Γκίνες το 2025, στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα μέσα από τη μουσική: «One World, One Family».

Συντονιστείτε για μια συζήτηση για τη μουσική, τα ταξίδια, τη δύναμη του πολιτισμού και την προσφορά στον άνθρωπο.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αλέξης Κώστας

Μετάδοση: Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, 18:00-19:00 ώρα Ελλάδας

