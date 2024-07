13 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Πάτμος, 18-26 Ιουλίου 2024

To 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου ανακοινώνει το πρόγραμμα των μεγάλου και μικρού μήκους ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, καθώς, επίσης, και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στην Πάτμο από τις 18 έως τις 26 Ιουλίου.

Κινηματογραφιστές και κοινό θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 8 προγράμματα με 69 ταινίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 43 πρεμιέρες. Το φεστιβάλ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως φέτος υποβλήθηκαν 418 ταινίες, επιπλέον των ταινιών που προσκλήθηκαν από την ομάδα προγραμματισμού. Στη φετινή έκδοση, θα απονεμηθούν 6 βραβεία – Best Aegean Short Film Award, Jury’s Special Mention Award, Documentary Audience Award, Fiction Audience Award, Sustainability Award και Best Greek Short Award – Powered by ERT.

Η ομάδα προγραμματισμού, με την πολύτιμη βοήθεια του Advisory Board, επιμελήθηκε προγράμματα αποτελούμενα από 10 μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας, 9 ντοκιμαντέρ και 45 μικρού μήκους ταινίες. Σημαντική προσθήκη αποτελεί το πρόγραμμα Future, το οποίο συνδυάζει Immersive, VR, AI, και Sci-Fi ταινίες μικρού μήκους, διευρύνοντας τα όρια της θέασης και της κινηματογραφικής εμπειρίας. Τις κινηματογραφικές προβολές θα συνοδεύσουν 4 εκδηλώσεις, με την ευγενική χορηγία της Campari Greece.

Στις 18 Ιουλίου, την έναρξη του φεστιβάλ σημάνει η έκθεση Πάτμιων καλλιτεχνών στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάτμιον. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου τις 12.00, το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το Kids Shorts πρόγραμμα στο Patmion Theater. Η Τελετή Έναρξης του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί επίσης την ίδια μέρα στις 20.30, στο Marianna Cinema, με την προβολή της βραβευμένης με το Bright Horizons Award ταινίας, Banel & Adama. Παράλληλα θα γίνει η προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ από το IDFA με το Best Directing Award, Life is Beautiful, στο Patmion Starfish Cinema. Αμέσως μετά τη λήξη των ταινιών, θα ακολουθήσει το Πάρτι Έναρξης στο Ginger Bar.

Τις δύο επόμενες μέρες, 20 και 21 Ιουλίου, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος Echoes θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο Location Greece: Sustainability Standard. Tο Σάββατο 20 Ιουλίου, στις 20.30 θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία There’s Still Tomorrow, και παράλληλα, η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Balomania, όπου το κοινό θα έχει τη χαρά να συμμετέχει σε Q&A με τον παραγωγό της ταινίας.

Στις 23.00, θα προβληθούν αντίστοιχα οι ταινίες Maxxxine στο Marianna Cinema, και το ντοκιμαντέρ Sugarcane στο Patmion Starfish Cinema. Την Κυριακή 21 Ιουλίου, πραγματοποιείται διπλή προβολή της ταινίας Parthenope, και στη συνέχεια, θα ακολουθήσει Full Moon Party στο Patmos Marine Club. Επίσης, την ίδια ημέρα θα λάβει χώρα η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Once Upon A Time: Michel LeGrand και οι προβολές των PopUp

Shorts.

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, ακολουθεί η βραβευμένη ταινία μυθοπλασίας More Than Strangers, όπου θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα, ενώ παράλληλα θα προβάλλεται η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Black press@aegeanff.com | www.aegeanff.com | Facebook | Instagram Box Diaries, που έχει αποσπάσει το βραβείο Human Rights Award στο CPH:DOX 2024, και θα ακολουθήσει η βραδινή προβολή της ταινίας μυθοπλασίας Lee. Την Τρίτη 23 Ιουλίου στις 9.00, μέσω του προγράμματος Echoes, διοργανώνεται εκδρομή με καΐκια στα γειτονικά νερά των Αρκιών και των Λειψών για να βουτήξουμε στις περιοχές της Ποσειδωνίας. Στις 20.30, προβάλλονται αντίστοιχα δύο πρεμιέρες με παρουσία των

σκηνοθετών, η ταινία The Queen of my Dreams και το περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ Blue Carbon. Την ίδια ημέρα στις 23.00, προβάλλεται το Α΄ μέρος του διαγωνιστικού τμήματος των Aegean Shorts. Την Τετάρτη 24 Ιουλίου, η ταινία Hakki θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, παρουσία του σκηνοθέτη, ενώ θα ακολουθήσει η ελληνική πρεμιέρα του περιβαλλοντικού ντοκιμαντέρ Once Upon a Time in a Forest. Την ίδια ημέρα στις 20.30 και τις 23.00, προβάλλονται το B΄ και Γ’ μέρος του διαγωνιστικού τμήματος των Aegean Shorts αντίστοιχα. Την Πέμπτη 25 Ιουλίου, θα προβληθεί το βραβευμένο με Cinema And Arts Award, Making Of, και, παράλληλα, το περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ Wilding, με παρουσία του παραγωγού. Στις 22.30, θα προβληθούν τα Nomads Shorts, με παρουσία των σκηνοθετών. Επιπλέον, στις 24 και 25 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν τα Echoes Panel. Μια ανάσα πριν το τέλος, διοργανώνεται το φημισμένο μας Closing Party και η απονομή των Βραβείων Μικρού Μήκους.

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 12.00, θα προβληθούν οι ταινίες Echoes Shorts. Την τελευταία μέρα του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, στο Marianna Cinema θα προβληθεί η πρεμιέρα της ταινίας Didi, η οποία έχει αποσπάσει τα Audience Award (U.S. Dramatic) και Special Jury Award for Best Ensemble στο Sundance Film Festival, και θα ακολουθήσει η Τελετή Λήξης του φεστιβάλ και η απονομή των Βραβείων Κοινού.

Παράλληλα, στο Patmion Starfish Cinema θα προβληθεί η πρεμιέρα του επίσης πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ Kix, και στη συνέχεια, θα προβληθούν οι 4 νικήτριες ταινίες μικρού μήκους του διαγωνιστικού μέρους..

Παράλληλα με τις παραπάνω προβολές και εκδηλώσεις, το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου στο Patmion Theater το Future Programme, το οποίο περιλαμβάνει 3 ταινίες Future PopUp Shorts και 5 ταινίες Virtual Reality.

Ακολουθούν τα προγράμματα του Φεστιβάλ σε τίτλους:

AEGEAN FILMS 10 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων 6 πρεμιέρες.

AEGEAN DOCS 9 πρεμιέρες ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. ECHOES 3 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ και 6 μικρού μήκους περιβαλλοντικές ταινίες θα προβληθούν στο πλαίσιο του ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος Echoes.

AEGEAN SHORTS 18 ταινίες μικρού μήκους από όλον τον κόσμο λαμβάνουν μέρος στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ για το Best Short Film Award, Sustainability Award, και Best Greek Short Award – Powered by ERT.

KIDS SHORTS Μια συλλογή από 6 διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους φτιαγμένες ειδικά για τους νεαρούς λάτρεις του κινηματογράφου.

POPUP SHORTS Μια ευκαιρία για το κοινό μας να απολαύσει 6 ταινίες μικρού μήκους που χαρακτηρίζονται συχνά από την πειραματική τους φύση και την ικανότητά τους να μεταφέρουν δυνατές ιστορίες ή μηνύματα σε μια συνοπτική μορφή.

NOMADS SHORTS 6 ταινίες μικρού μήκους από φίλους του φεστιβάλ για να γιορτάσουν το πνεύμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Μια επιλογή που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και το ταλέντο των κινηματογραφιστών που αποτελούν μέρος της διευρυμένης οικογένειας του φεστιβάλ μας.

IMMERSIVE PROGRAMME 8 ταινίες μικρού μήκους Immersive, VR, AI και Sci-Fi.

LOCATION GREECE Με μεγάλη χαρά, το φεστιβάλ παρουσιάζει το Location Greece: Sustainability Standard, ένα διήμερο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Echoes, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ

(Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας). Το συνέδριο, μέσα από συζητήσεις, πάνελ και εργαστήρια που περιλαμβάνουν περιβαλλοντολόγους, παραγωγούς και location manager, στοχεύει στην ανίχνευση των πρακτικών, αναγκών και προκλήσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για την καθιέρωση ενός ελληνικού προτύπου βιώσιμης κινηματογραφικής παραγωγής.