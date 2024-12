Το 13ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Avant–Garde Film Festival), ο αγαπημένος θεσμός, θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 18 Δεκεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που απλώνονται σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων, με συζητήσεις, masterclass και q&a’s μετά από επιλεγμένες προβολές με τους προσκεκλημένους σκηνοθέτες απ’ όλον τον κόσμο που θα προλογίσουν τις ταινίες τους.

Οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ, περιλαμβάνουν masterclass της Αντουανέττας Αγγελίδη (7/12) και του Ράντου Ζούντε (14/12) στην Ταινιοθήκη, στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ψηφιοποίηση, αποκατάσταση και το μέλλον των Ευρωπαϊκών Φιλμικών Αρχείων» (12/12, Ινστιτούτο Γκαίτε), καθώς και τη συζήτηση Παραγωγή σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά για ταινίες δημιουργών και ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ (13/12, Ινστιτούτο Γκαίτε).

Επιπλέον, την Κυριακή 8/12, στην Ταινιοθήκη, θα διεξαχθεί σε συνδιοργάνωση με την ARTWORKS η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας “Reframing Images” x ARTWORKS: Εξερευνώντας την τομή του κινηματογράφου και της σύγχρονης τέχνης / Exploring the intersection of cinema and contemporary art» με τη συμμετοχή έξι σκηνοθετών/σκηνοθετριών από το νεοσύστατο Διαγωνιστικό Τμήμα «Reframing Images». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκηνοθέτης Μενέλαος Καραμαγγιώλης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα δύο πάρτι γνωριμίας στο BIOS (Κυριακή 8/12 και Κυριακή 15/12) με τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές του Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας.

Tην Τετάρτη 4/12 θα προηγηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πλαίσιο προφεστιβαλικής εκδήλωσης του ΦΠΚΑ, η οποία θα διεξαχθεί αμέσως μετά το τέλος της προβολής της ταινίας exergue – on documenta 14 του Δημήτρη Αθυρίδη, σε αθηναϊκή πρεμιέρα. Η ταινία θα κατανεμηθεί σε 3 προβολές, το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου (με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους), ως εξής: Δευτέρα 2/12, 17:00-21:30, Τρίτη 3/12, 17:00-23:00 και Τετάρτη 4/12, 17:00-21:45. Θα ακολουθήσει στρογγυλή τράπεζα (21:45-23:00).

Συμμετέχουν: Εύα Στεφανή (σκηνοθέτις), Πάνος Χαραλάμπους (εικαστικός, ομότιμος καθηγητης AΣΚΤ), Μαρίνα Φωκίδη (επιμελήτρια, θεωρητικός) και ο δημιουργός της ταινίας Δημήτρης Αθυρίδης. Συντονίζει η Δέσποινα Ζευκιλή (κριτικός τέχνης, διευθύντρια περιοδικού «Αθηνόραμα»)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παράλληλες δράσεις του 13ου ΦΠΚΑ:

http://www.tainiothiki.gr/el/ekdiloseis-aagff13

Το ΦΠΚΑ επιστρέφει από τις 5 έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2024 φιλοδοξώντας να αναδείξει ό, τι πιο φρέσκο και καινοτόμο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Θα διεξαχθεί στις δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης, ενώ επιλεγμένα προγράμματα του θα παρουσιαστούν και online στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr.