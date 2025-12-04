Θεσσαλονίκη 12 με 15 Δεκεμβρίου

«50 Συνδιασκέψεις μετά, η νέα γενιά συνεχίζει να διαμορφώνει το αύριο»



Τι είναι το ΕΚΝ;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (Ε.Κ.Ν.), το οποίο ιδρύθηκε το 1987 και εδρεύει στο Βερολίνο, αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό και πολιτικά ανεξάρτητο οργανισμό που δραστηριοποιείται μέσω 40 εθνικών επιτροπών. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, διοργανώνοντας ετησίως πάνω από 100 δράσεις με τη συμμετοχή 25.000 νέων κάθε χρόνο. Μέσα από την προσομοίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον διαπολιτισμικό διάλογο, το δίκτυο του Ε.Κ.Ν. ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να κατανοήσουν τις αρχές της συνεργασίας και του σεβασμού, και να προετοιμαστούν για να συμβάλουν ενεργά στο μέλλον της Ευρώπης.

Τι είναι το Ε.Κ.Ν.Ε.;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.) ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη αποτελώντας μία από τις 40 Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Αποτελεί μέλος ενός δικτύου οργανισμών κοινωνικής ενεργοποίησης με στόχο την διάχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση μέσα από προσομοιώσεις των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργανώνει ετησίως δύο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, για τα σχολεία της Βόρειας και Νότιας Ελλάδας αντίστοιχα. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η δια βίου μάθηση, η καλλιέργεια soft και hard skills, η κοινωνική ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για καίρια θέματα της Ευρώπης. Στη διάρκεια των δράσεων προσομοιώνονται εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χρησιμοποιώντας μέσα και τεχνικές προσαρμοσμένα στους συμμετέχοντες και τις ανάγκες της δράσης. Ταυτόχρονα συντονίζει και φιλοξενεί κι άλλες δράσεις, όπως Ημερίδες, Περιφερειακές Συνδιασκέψεις, Διεθνή Φόρουμ, Διεθνείς Συνόδους, και Διεθνείς Εκπαιδεύσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενεργοποιώντας μαθητές από περισσότερα από χίλια (1000) σχολεία.

Η 50η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής (Ε.Σ.Ε.)

Η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη 12 με 15 Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί ορόσημο για την πορεία του Ε.Κ.Ν.Ε. και θα έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί την 50η συνδιάσκεψη του Ε.Κ.Ν. στη χώρα μας και σηματοδοτεί τα 30 χρόνια λειτουργίας του. Το θέμα του συνεδρίου, «Επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες: Μαθαίνοντας από το Παρελθόν, Καινοτομώντας για ένα Μέλλον Βιωσιμότητας, Συμπερίληψης και Ευημερίας» αντανακλά τον επετειακό αυτό χαρακτήρα. Σε αυτή θα λάβουν μέρος περίπου 120 μαθητές Λυκείου από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τις Εθνικές Επιτροπές άλλων χωρών, ανταλλάσσοντας ιδέες και επιχειρηματολογώντας πάνω στο θέμα της επιτροπής τους, ακολουθώντας το πρότυπο εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό πνεύμα προωθείται, όχι μόνο το σύνολο των δράσεων του συνεδρίου, αλλά και στα ίδια τα μέλη του, με τα επίσημα μέλη να προέρχονται από τα αντίστοιχα δίκτυα πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Θα είναι μία συνδιάσκεψη από νέους για νέους, με ποικίλες ευκαιρίες για δικτύωση, μάθηση και έμπρακτη αναβίωση της συλλογικής μας Ευρωπαϊκής ταυτότητας, με τελικό στόχο την ανεύρεση λύσεων για σύγχρονα προβλήματα αξιοποιώντας τη σοφία του παρελθόντος.

