“Η Φαλακρή Τραγουδίστρια” - ένα έργο “αντιθεατρικό” όπως ο ίδιος του ο συγγραφέας το χαρακτήρισε - ανέβηκε στην σκηνή για πρώτη φορά το 1950 και αποτελεί καθαρό δείγμα του “Θεάτρου του Παραλόγου”. Αποτελείται από διαδοχικές σκηνές όπου ο Ιονέσκο πειραματίζεται με τις πιο απλές και τυποποιημένες φράσεις, καθημερινούς διαλόγους, επαναλήψεις και λογικές ασυνέχειες που δεν προωθούν καμία πλοκή. Αποκαλύπτει τελικά το κενό της ανθρώπινης επικοινωνίας και την αδυναμία του λόγου να αποτελέσει ουσιαστικό τόπο συνύπαρξης σε έναν κόσμο χωρίς λογική συνοχή.

Μια ιστορία κλισέ. Δύο τυπικά εγγλέζικα ζευγάρια, μια υπηρέτρια, ένας πυροσβέστης, ένα κουδούνι που χτυπάει και μια πιθανή φωτιά. Το ζήτημα όμως βρίσκεται αλλού.

Ένα ποιητικό και φιλοσοφικό παράδειγμα πάνω στη γλώσσα και στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Η παράσταση “Η Φαλακρή Τραγουδίστρια, του Ευγένιου Ιονέσκο-Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά” που ξεκίνησε από το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ και έπειτα παρουσιάστηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δρέσδη, επιστρέφει στην γενέτειρά της.



Άνθρωποι που απλώς κάθονται και μιλούν για προφανή πράγματα, επαναλαμβάνοντας τους εαυτούς τους.

Άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν το νόημα της ύπαρξής τους. Μιλούν γιατί δεν αντέχουν τη σιωπή. Μιλούν για να νιώσουν ζωντανοί. Διηγούνται ιστορίες για να προσελκύσουν το βλέμμα των άλλων. Είναι υπερβολικά μόνοι για να αντέξουν το τίποτα.

Συμπεριφέρονται σαν να μην είναι παράλογες θεατρικές φιγούρες, αλλά απολύτως φυσιολογικοί άνθρωποι, όμως κάτι τους λείπει. Λένε την αλήθεια, αλλά εμείς αδυνατούμε να τους πιστέψουμε, γιατί για εμάς είναι απλώς ηθοποιοί που παίζουν πάνω στη σκηνή.

Είναι αυτό που αναμένεται να είναι: καλοκουρδισμένα αντίγραφα κανονικών ανθρώπων.

Σε έναν κόσμο όπου «όλα έχουν ξαναειπωθεί» και όμως τίποτα δεν έχει ειπωθεί πραγματικά, η «Φαλακρή Τραγουδίστρια» επιστρέφει για να θυμίσει πως, κάποιες φορές, το παράλογο δεν παίζεται — απλώς σου συμβαίνει.

“Το κωμικό, επειδή έχει την αίσθηση του παράδοξου, μου φαίνεται πως δείχνει περισσότερη απελπισία από το τραγικό”.

Ε. Ιονέσκο

Συντελεστές

Πρωτότυπο κείμενο: Ευγένιος Ιονέσκο

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Μαριλένα Κατρανίδου

Συνεργάτις δραματουργός: Ρία Μεντηλίδου

Καλλιτεχνική συνεργάτης: Ηλιάνα Καλαδάμη

Σκηνικός χώρος-Ενδυματολογία: Διδώ Γκόγκου

Βοηθός σκηνοθέτριας και παραγωγής: Ναταλία Αλεξανδρή

Πρόσωπα επί σκηνής: Ιφιγένεια Δατσιάδου, Πάνος Δεληνικόπουλος, Ειρήνη Κυριακού, Μαρία Σαραφίδου, Αλέξης Τσιάμογλου

Ζωντανοί μουσικοί: Δημήτρης Λώλης, Νίκος Τσόπογλου, Νίκος Βρύζας

Παραγωγή: TooFarEast



Παραστάσεις:

Από 20 Νοεμβρίου

Τετάρτη με Σάββατο στις 21:00

Κυριακές στις 20:00



Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/symbainoun-auta-kamia-fora

