Ο Γιώργος Περρής στον Κήπο του Μεγάρου

Ο πιο όμορφος μουσικός κήπος της Αθήνας γίνεται αφετηρία για την καλοκαιρινή περιοδεία του Γιώργου Περρή, του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος θα προσφέρει τη μαγεία της μουσικής του σε κάθε πόλη της Ελλάδας που θα φιλοξενήσει τις συναυλίες του, αυτό το καλοκαίρι. Την Τρίτη 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο χαρισματικός ερμηνευτής, με τη σπάνια και ζεστή φωνή του, ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό μια βραδιά συγκινητική, μια γιορτή χαράς.

Μια συναυλία στην οποία το χιούμορ ‒απαραίτητο συστατικό κάθε εμφάνισης του Γιώργου Περρή‒ γίνεται το αόρατο νήμα που ενώνει τις ιστορίες με τα τραγούδια του. Μέσα από το πρόγραμμά της καλοκαιρινής του συναυλίας στον Κήπο, θα ταξιδέψουμε στις χώρες του κόσμου. Θα τον ακούσουμε σε κομμάτια από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, σε γνωστά τραγούδια του («Καρδιά, κοίτα», «Όλα ένα»), αλλά και σε διεθνείς επιτυχίες του («I Will Wait for You», «Je suis malade», «Disobey» κ.ά.). Ο Γιώργος Περρής θα παρουσιάσει επίσης το ολοκαίνουργιο τραγούδι του «Θα σ’ αγαπώ» που θα κυκλοφορήσει σύντομα καθώς και διασκευές αγαπημένων του κομματιών τα οποία θα ερμηνεύσει σε διάφορες γλώσσες.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Περρής: «Σας υπόσχομαι ένα βράδυ-διαδρομή, με ευγνωμοσύνη, συγκίνηση και σεβασμό. Έχω πολλές ιστορίες και τραγούδια να μοιραστώ μαζί σας από την τελευταία φορά που ανταμώσαμε. Σας περιμένω να συνδεθούμε μέσα από αυτό το μαγικό και θείο πράγμα που είναι η μουσική.

Με όλη μου την αγάπη, Γιώργος».

Ο Γιώργος Περρής…

… έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου, όπως το Lincoln Center και το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, η Place des Arts στο Μόντρεαλ και το Zénith στο Παρίσι, ενώ έχει συνεργαστεί με θρυλικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως ο Michel Legrand, η Lara Fabian και η Tina Arena, αλλά και με διάσημες ορχήστρες όπως οι Boston Pops.

Έχει κυκλοφορήσει δίσκους στα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά, ενώ τα τηλεοπτικά του αφιερώματα «Live from Jazz at Lincoln Center» και «Live at the Acropolis» έχουν παρακολουθήσει πάνω από 130 εκατομμύρια τηλεθεατές μέσα από την συχνότητα του PBS στην Αμερική. Τα τελευταία χρόνια, τα τραγούδια του έχουν βρεθεί στο Top 20 των charts σε περισσότερες από 40 χώρες.

Το πιο πρόσφατο τηλεοπτικό του αφιέρωμα με τίτλο «A Sunset in Greece», που κινηματογραφήθηκε στον αρχαίο ναό της Αφαίας στην Αίγινα σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, ξεπέρασε τα 120 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αμερική, ενώ τα βραβεία Grammy τον επέλεξαν ως έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως και τον συμπεριέλαβαν στη σειρά βίντεο «Global Spin».

Το τελευταίο του χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τίτλο «The Most Wonderful Time of the Year!» βρέθηκε στην κορυφή των charts σε 20 χώρες.

Βαθια ευαισθητοποιημένος στο θέμα των παιδιών, είναι Πρέσβης του Horatio Alger Association, ενώ τον Ιούνιο του 2022 η Νάνα Μούσχουρη τον έχρισε Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως της UNICEF, με εξειδίκευση στην καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών.

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια: 210 72 82 333 | www.megaron.gr