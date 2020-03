Το έργο «Ψευδαισθήσεις» του Ιβάν Βιριπάγεφ ανεβαίνει στο θέατρο Ροές, από τις 14 Μαρτίου, σε σκηνοθεσία Νάντιας Φώσκολου.

Δύο παντρεμένα ζευγάρια ανακαλύπτουν ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με την οπτική μέσα από την οποία πλοηγούμε το όχημα που λέγεται «ζωή», και ανάλογα με τις ιστορίες που επιλέγουμε να πούμε στους άλλους –και στον εαυτό μας.

Με αυτό το σπάνια ανεβασμένο στην Ελλάδα θεατρικό έργο, ο σύγχρονος Ρώσος συγγραφέας Ιβάν Βιριπάγεφ υφαίνει αριστοτεχνικά ένα δίχτυ όπου συμπλέκονται η αγάπη, η αλήθεια και η απάτη, με φόντο την αμείλικτη υπαρξιακή έρημο της συμβίωσης. Με παιχνιδιάρικη θεατρικότητα, οι τέσσερις πρωταγωνιστές του Βιριπάγεφ μας παρασύρουν σε έναν διαλεκτικό κόσμο αφηγήσεων, όπου η προσπάθεια για μια ειλικρινή αποτίμηση του παρελθόντος σκοντάφτει διαρκώς στην ψευδαίσθηση του «μαζί».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νάντια Φώσκολου.

Τους τέσσερις ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Κάππας (Ο Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν, Γαμήλιο Εμβατήριο, Το Ψέμα), Αγγελική Παπαθεμελή (Ορέστεια-Ευμενίδες, Τρεις Αδερφές, Βραβείο «Ελευθερίας Σαπουντζή» 2003, Βραβείο Αθηνοράματος για τις παραστάσεις Γυάλινος Κόσμος και Το Έβδομο Ρούχο), Μάγδα Γκουβέρου (Η Κυανή, Cleansed, Βαλς αρ. 6) και Χρήστος Χριστόπουλος (Stamboul Train, Παραλήπτης Άγνωστος, Μωβ Ομπρέλα).

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Ιβάν Βιριπάγεφ

Μετάφραση: Ελένη Μπακοπούλου

Σκηνοθεσία: Νάντια Φώσκολου

Σκηνικά-κοστούμια: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Μουσική: Κατερίνα Παπαχρήστου (Tango With Lions)

Κινησιολογική επιμέλεια: Θανάσης Ακοκκαλίδης

Φωτισμοί: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ευγενία Εξιλζέ, Ειρήνη Παντελεμίδου

Οπτική επικοινωνία: Εβίτα Καραδημήτρη

Οργάνωση παραγωγής & επικοινωνίας: Γιαλένα Κλειδαρά

Φωτογραφίες: Σωτηρία Ψαρού

Trailer: Μάριος Γαμπιεράκης

Παίζουν: Κωνσταντίνος Κάππας, Αγγελική Παπαθεμελή, Μάγδα Γκουβέρου, Χρήστος Χριστόπουλος

Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα

Ο Ιβάν Βιριπάγεφ (Ivan Vyrypaev) γεννήθηκε στο Irkutsk της Σιβηρίας το 1974. Το 1995 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην υποκριτική στη Σχολή Θεάτρου του Irkutsk και, στη συνέχεια, παρακολούθησε μαθήματα σκηνοθεσίας στο Ινστιτούτο Θεάτρου Boris Shchukin της Μόσχας. Δίδαξε υποκριτική στη Σχολή Θεάτρου του Irkutsk και το 1998 σκηνοθέτησε το πρώτο δικό του έργο με τίτλο Όνειρα, που αμέσως προκάλεσε σκάνδαλο. Το 2005 σκηνοθέτησε την ταινία Euphoria, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, η οποία κέρδισε 9 διεθνή βραβεία. Την ίδια περίοδο συμμετείχε στην ίδρυση του πειραματικού θεάτρου Praktika στη Μόσχα, όπου σκηνοθέτησε πολλά δικά του κείμενα προτού οριστεί Καλλιτεχνικός Διευθυντής (2013-2016). Η θυελλώδης εμφάνισή του στα θεατρικά πράγματα χαρακτηρίστηκε ως «εισβολή» και μέσα σε λίγα χρόνια τα κείμενα και οι παραστάσεις του μεταφράστηκαν, παίχτηκαν και προκάλεσαν συζητήσεις από τη μία άκρη της Ευρώπης στην άλλη. Σήμερα αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένας από τους πρωτεργάτες του ρωσικού θεατρικού κινήματος Νέο Δράμα.

Ζει και εργάζεται στη Μόσχα και ασχολείται κυρίως με τη συγγραφή θεατρικών έργων και σεναρίων, τη σκηνοθεσία για το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και με την υποκριτική. Έχει τιμηθεί με δεκάδες βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ θεάτρου και κινηματογράφου.

Στην Ελλάδα έχουν ανέβει τρία έργα του Ιβάν Βιριπάγεφ: «Γένεσις 2», «Οξυγόνο» και «Ψευδαισθήσεις».

Σύντομο βιογραφικό της σκηνοθέτιδας

Η Νάντια Φώσκολου έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, αλλά συχνά εργάζεται στην Αθήνα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 20 παραστάσεις σε Νέα Υόρκη και Αθήνα και η δουλειά της έχει βραβευθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Fringe της Νέας Υόρκης. Επιλεκτικά: MANIFESTO: the Diaghilev Project (Robert Moss Theatre 2018), Ηρακλής Μαινόμενος του Ευριπίδη σε αγγλόφωνη παραγωγή (Roy Arias Stage II Theatre 2017), Hôtel Méditerranée του Charles Mee (Between the Seas Festival 2014), Peninsula του Nathan Wright (Βραβείο Παράστασης Συνόλου, Διεθνές Φεστιβάλ Fringe Νέας Υόρκης 2013), Opus D’Amour της Anna Forsythe (Baryshnikov Arts Center 2008), Ψύλλοι στ’ Αυτιά του Φεντώ σε δική της μετάφραση από τα γαλλικά στα αγγλικά (Riverside Theatre 2007), Ρωμαίος και Ιουλιέττα του Σαίξπηρ (Θέατρο Θησείον 2011-12 & 2012-13), Ταξίδι στις Κάτω Χώρες του Ζαν-Λυκ Λαγκάρς (Ομάδα Κινηματο-θέατρον 2005), Πώς ο Προυστ μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου του Αλαίν Ντε Μποττόν (Άδειος Χώρος – Πειραματική Σκηνή Εθνικού Θεάτρου 2004). Στο Θέατρο Μεταξουργείο: Ελευθερία στη Βρέμη του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (2014-15), Καλοκαίρι στα Σώματα σε κείμενα Σωτήρη Δημητρίου (2013-14), Black Russian του Βενεντίκτ Εροφέεφ (2010). Στο Φεστιβάλ Αναλόγιο : Μυστική Αγάπη στη Χώρα των Ανθισμένων Ροδακινιών του Σταν Λάι (2018, σε δική της μετάφραση), Γείτονας του Μάριους Ιβασκεβίσιους (2008). Μετέφρασε επίσης και σκηνοθέτησε το Παραλήπτης Άγνωστος της Κάθριν Κρέσμαν Τέιλορ (Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, βραβείο Καλύτερης Short-Term Παράστασης του 2015 από το all4fun.gr· επαναλήφθηκε για έξι συνεχείς σαιζόν).

Παράλληλα, συνεργάζεται ως μέντορας σκηνοθεσίας με το Τμήμα Θεάτρου του Πανεπιστημίου Forhdam της Νέας Υόρκης.

Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στη Γαλλία με μεταπτυχιακό στη Θεατρολογία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris III) και πτυχίο υποκριτικής από τη Δραματική Σχολή ‘Florent’ στο Παρίσι. Στις ΗΠΑ σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Columbia (Master of Fine Arts στη Σκηνοθεσία Θεάτρου) με υποτροφία του Κληροδοτήματος Μινωτή (ΜΙΕΤ) και του

Παραστάσεις

Από 14 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2020

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:30

Εισιτήρια

Κανονικό / 14 ευρώ

Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑμεΑ / 10 ευρώ

Προπώληση: μέσω VIVA ή τηλεφωνικά στο 2103474312 (Θέατρο Ροές, ωράριο 19:00-21:00)

Θέατρο Ροές

Ιάκχου 16, 11854 Αθήνα (μετρό Κεραμεικός)

