Συναυλία για την Ειρήνη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα μία συναυλία-προσευχή για την Ειρήνη

H μουσική ενώνει συνθέτες και ερμηνευτές που, δυστυχώς, χωρίζει ο πόλεμος. Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η εβραιογερμανίδα βιολονίστα Λιβ Μίγκνταλ, γνωστή για τις εκφραστικές και γεμάτες ευαισθησία ερμηνείες της και η ιρανογερμανίδα μαέστρος Γιάλντα Ζάμανι, που ξεχωρίζει για τη δυναμική και σύγχρονη μουσική της προσέγγιση, συμπράττουν επί σκηνής με την Κ.Ο.Θ., μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ελπίδας μέσα από έργα δημιουργών από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, όπως ο Μπεσάρα Ελ-Χούρι (Λίβανος), ο Χοσεΐν Ντεχλαβί (Ιράν), ο Πάουλ Μπεν-Χαΐμ (Ισραήλ) και ο Ρίχαρντ Στράους (Γερμανία), που πραγματεύονται με τον δικό τους τρόπο το πάθος και την πορεία προς τον θάνατο, ταιριάζοντας την ατμόσφαιρα της συναυλίας με την Εβδομάδα των Παθών.

Θεσσαλονίκη

Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026

ώρα 19:30

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)

Αθήνα

Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026

ώρα 20:00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Βιολί: Liv Migdal

Διεύθυνση Ορχήστρας: Yalda Zamani

Πρόγραμμα:

Μπεσάρα Ελ-Xούρι (1957): Συμφωνικό ποίημα ‘Η Ενατένιση του Χριστού’, έργο 2

(Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.)

Χοσεΐν Ντεχλαβί (1927-2019): Αποσπάσματα από το μπαλέτο ‘Μπιζάν και Μανιζέ’

No.1 Overture

No.15 The Woe of Manijeh

No.17 Intermezzo

No.22 The Dance of Iranian Girls

No.26 Finale

(Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.)

Πάουλ Μπεν-Χαΐμ (1897-1984): Evocation (Yizkor), έργο 32

(Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.)

Ρίχαρντ Στράους (1864-1949) Θάνατος και Εξαΰλωση, έργο 24

Συναυλία Θεσσαλονίκης

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

Σε συνεργασία με τον Ο.Μ.Μ.Θ.

Συναυλία Αθήνας

Συμπαραγωγή Κ.Ο.Θ. – Ε.Λ.Σ.

Προπώληση εισιτηρίων για Θεσσαλονίκη

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Προπώληση εισιτηρίων για Αθήνα

Πληροφορίες για το κοινό:

