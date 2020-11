Η Διεθνής Καλλιτεχνική Φιλοξενία Community Dance, Transition | Enter Communities of Body είναι μια συνεργασία Ευρωπαίων και Αφρικανών καλλιτεχνών του χορού, που πραγματοποιείται απ’ τις 16 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου από κοντά, από απόσταση και ψηφιακά, και αφορά στη δημιουργία εργαστηρίων και έργων Community Dance (Χορού της Κοινότητας) πάνω στις έννοιες της Κοινότητας, της Μετάβασης και της Ευρω-Αφρικανικής Ανταλλαγής.

Ο Blaise Mangitukulu από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Emilie Vaudou από τη Γαλλία, η Μαριλένα Σιταροπούλου από την Ελλάδα και η Patricia Woltmann από τη Γερμανία είναι οι καλλιτέχνες του χορού, οι οποίοι συνεργάζονται στο πλαίσιο του Community Dance, Transition | Enter Communities of Body από κοντά, από απόσταση και διαδικτυακά από τον τόπο, όπου κατοικούν αυτήν τη στιγμή, τη Μπουκαβού, το Παρίσι, την Αθήνα και το Βερολίνο αντίστοιχα.

Οι καλλιτέχνες επιλέχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020 από διεθνή επιτροπή αποτελούμενη από την Αντιγόνη Γύρα, καλλιτεχνική διευθύντρια του Κινητήρα, η οποία και εμπνεύστηκε το πρόγραμμα φιλοξενίας, τη Στεριανή Τσιντζιλώνη, PhD θεωρητικό και επιμελήτρια χορού, τον Χρήστο Πολυμενάκο, δημιουργό-ερευνητή-εκπαιδευτή, τη Muriel Piquet-Viaux, τότε μορφωτική ακόλουθο της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, την Dr. Stefanie Peter, διευθύντρια του πολιτιστικού τμήματος του Goethe-Institut Athen, την Ίριδα Ασημακοπούλου, από το πολιτιστικό τμήμα του Goethe-Institut Athen και τη Δήμητρα Μίχου, από το πολιτιστικό τμήμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Μετά τη ματαίωση της δια ζώσης συνάντησης στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2020 εξαιτίας της πανδημίας, ακολούθησαν έξι μήνες εντατικής ανταλλαγής προκλήσεων, αδιεξόδων και πηγών έμπνευσης, με τις κεραίες στραμμένες προς τις εξελίξεις. Τώρα μια νέα, τολμηρή εκδοχή μπαίνει σε εφαρμογή, το Transition | Enter Communities of Body.

Τηρώντας πάντα τους τοπικούς και διεθνείς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, οι καλλιτέχνες αφουγκράζονται, εκφράζουν και συμπεριλαμβάνουν τις κοινότητές τους στα εργαστήρια και τις δημιουργίες τους, μοιράζονται τοπικά και διαδικτυακά τα εργαστήρια και τη δημιουργική τους διαδικασία. Στις 16 και 17 Νοεμβρίου, ειδικοί απ’ τον χώρο των τεχνών και των επιστημών προσέφεραν στους καλλιτέχνες εργαστήρια ως σημεία αναφοράς για το community dance (Αντιγόνη Γύρα), την ψυχολογία εν μέσω πανδημίας και τον αντίκτυπο της εντατικής χρήσης ψηφιακών μέσων (Αλεξάνδρα Βασιλείου & Βέρα Λάρδη), τον χορό σε σχέση με τα ψηφιακά μέσα (Δρ. Κατερίνα Ελ Ράχεμπ), τις προοπτικές συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων στην ελληνική κοινότητα του χορού (Αγγελική Κανελλοπούλου και Ιωάννα Χριστοφόρου-Λιβάνη), τη λεκτική επικοινωνία της χορογραφικής έρευνας και δημιουργίας με τη μέθοδο body/word (Χρήστος Πολυμενάκος) και τη δημιουργική επανατροφοδότηση.

Απ’ τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου, ο Blaise Mangitukulu θα παραδώσει σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές σε απομακρυσμένες περιοχές της Μπουκαβού, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, δωρεάν εργαστήριο με άξονες τη μετάβαση από την παραδοσιακή στη σύγχρονη χορευτική έκφραση και την ελπίδα που δεν χάνεται, ούτε μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Στις 30 Νοεμβρίου τρία ακόμη δωρεάν εργαστήρια Community Dance θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου σε συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο: ένα απρόβλεπτο διαδικτυακό τραπέζι από την Emilie Vaudou, το σώμα ως εργαλείο διερεύνησης της μετάβασης υπό την καθοδήγηση της Patricia Woltmann, χορός με το ένα πόδι στην Ευρώπη και το άλλο στην Αφρική από την Μαριλένα Σιταροπούλου, με τη συνεργασία της Κορίνας Κόκκαλη και της Jessica Anosik.

Στις 18 Δεκεμβρίου θα προβληθούν μαγνητοσκοπημένα τα τέσσερα έργα σε εξέλιξη, που θα δημιουργηθούν από τους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του Transition | Enter Communities of Body, και θα μεταδοθεί διαδικτυακά η συζήτηση μαζί τους με δυνατότητα συμμετοχής του κοινού.

Μια συνεργασία του Καλλιτεχνικού Δικτύου Παραστατικών Τεχνών Κινητήρας, του Goethe-Institut Athen και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος με το Flux Laboratory Athens, με την υποστήριξη του Γαλλο-Γερμανικού Πολιτιστικού Ταμείου και την ευγενική υποστήριξη μέρους του residency απ’ το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και το Γαλλικό Ινστιτούτου της Μπουκαβού (Κονγκό).

Δωρεάν Εργαστήρια Community Dance

Από 28 έως 30 Νοεμβρίου:

QUI ÊTES VOUS (Ποιοι είστε εσείς;)

Με τον Blaise Mangitukulu, χορευτή–χορογράφο, περφόρμερ, ερμηνευτή και ηθοποιό.

Σάββατο 28, Κυριακή 29 & Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, 10:00 – 14:00 (UTC +2), περιφέρεια της Μπουκαβού

Απευθύνεται σε: Δέκα χορευτές της περιφέρειας της Μπουκαβού με δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο. Γλώσσα εργασίας: Γαλλικά και Σουαχίλι Περιγραφή: Η έκφραση, μέσω του χορού, της ελπίδας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, τις βαναυσότητες τις οποίες οι μητέρες μας, οι αδελφές μας κι εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι ο θεματικός πυρήνας του εργαστηρίου. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους χορευτές να κατανοήσουν καλύτερα την ταυτότητά τους, τη θέση τους σε μια μαρτυρική κοινωνία και να ενισχύσει τη δυνατότητα έκφρασής τους με τη γλώσσα του σώματος, γύρω απ’ τα θέματα του Transition ECB: ανταλλαγή μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, μετάβαση, συνεργασία, χρήση ευρέως διαδεδομένων ψηφιακών μέσων.

Will you grant me this dance? (Θα μου χαρίσετε αυτόν τον χορό;)

Mε την Emilie Vaudou, ηθοποιό–περφόρμερ–χορεύτρια και σκηνοθέτιδα, απόφοιτο της La Manufacture, Haute École des arts de la scène στη Λοζάνη.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, 11:30 – 13:30 (UTC +2), Kinitiras on Zoom

Απευθύνεται σε: Άτομα από 10 έως 90 ετών, ανεξαρτήτως προηγούμενης χορευτικής εμπειρίας. Γλώσσα εργασίας: Γαλλικά και Αγγλικά Περιγραφή: Θα δημιουργήσουμε έναν χορό, ένα γλέντι μαζί και από απόσταση. Ο καθένας θα είναι μόνος του σπίτι και πρέπει να είστε ντυμένοι επίσημα, κομψά, εορταστικά, σαν να ήσασταν έτοιμοι να πάτε σε χορό. Ετοιμάστε δύο-τρία στοιχεία «σκηνικού γιορτής», τα οποία θα πρέπει να εμφανίζονται στο πλάνο, καθώς και δυο-τρία αξεσουάρ, τα οποία θα σας βοηθήσουν (π.χ. ένα ποτό, ένα ορεκτικό, τσιγάρα κ.λπ.). Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας! Θα χρειαστεί επίσης, να έχετε προετοιμάσει σύντομο κείμενο (τρεις έως πέντε σειρές), το οποίο για εσάς είναι «μια πρόσκληση στον χορό»: ένα απόσπασμα ποίησης, τραγουδιού ή αυθόρμητη δημιουργία – θα χρειαστεί να το ξέρετε απ’ έξω, γιατί θα το επαναλάβετε πολλές φορές. Ξεκινάμε με την ιδέα, ότι περιμένετε κάποιος να σας προσκαλέσει να χορέψετε, και μετά στην καθεαυτή συνάντηση. Με μικρό-κινήσεις, καθημερινές χειρονομίες, οι οποίες μπορούν να γίνουν προσωπικοί και συλλογικοί χοροί.

Dislocated Angle (Εκτοπισμένη Ματιά)

Με την Patricia Woltmann, χορογράφο και περφόρμερ, κάτοχο μεταπτυχιακού σε Σπουδές Χορού και μεταπτυχιακού διπλώματος από το Trinity Laban του Λονδίνου.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, 18:30 – 20:00 (UTC +2), Kinitiras on Zoom

Απευθύνεται σε: 10-20 άτομα με κάποια επίγνωση του σώματος και της κίνησής τους και κάποια χορευτική εκπαίδευση ή εμπειρία, ανεξάρτητα από το είδος του χορού. Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά Περιγραφή: Μαζί θα εξερευνήσουμε τον χώρο της μετάβασης από το «δεν γνωρίζω» μέχρι το γνωρίζω διαμέσου της άμεσης εμπειρίας του σώματος. Ποιες μεταβάσεις οδηγούν στο μέλλον; Πώς προσανατολιζόμαστε, όταν βιώνουμε τις μεταβάσεις, πώς αυτές γίνονται ενσώματες; Μαζί θα εξερευνήσουμε την κίνηση στον χώρο ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον, το πώς αντηχεί αυτή στο περιβάλλον μας. Το εργαστήριο ξεκινά με ένα ζέσταμα που συνδυάζει στοιχεία yoga και somatics. Εξερευνούμε, μέσα από μικρά κινητικά ζητούμενα και αυτοσχεδιασμούς, τις αρχές του εκτοπισμού, της μετατόπισης και της επανατοποθέτησης. Μέσα από μικρές συνθέσεις που θα προκύψουν, κάθε συμμετέχων, θα βρει τον δρόμο προς τη δική του κινητική γλώσσα και την απόλαυση της ζωντάνιας.

SANGO: Ο Θεός του Κεραυνού

Με την καθοδήγηση της Μαριλένας Σιταροπούλου και τη συνεργασία στη διδασκαλία της Κορίνας Κόκκαλη και της Jessica Onyunyechi Anosike.

Η Μαριλένα Σιταροπούλου είναι περφόρμερ, χορογράφος/κινησιολόγος και δημιουργός θεατρικών περφόρμανς. Κατέχει μεταπτυχιακό MFA σε Προηγμένη Πρακτική Θεάτρου από το Royal Central School of Speech and Drama του Λονδίνου και έχει ολοκληρώσει σπουδές στις Θεατρικές Τέχνες στο American College of Greece.

Η Κορίνα Κόκκαλη είναι χορεύτρια, χορογράφος, κινησιολόγος και συν-δημιουργός της χοροθεατρικής εταιρίας JEUDi. Με υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάση, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Καθοδήγηση και Διδασκαλία Κίνησης στο RCSSD. Σπούδασε χορό στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Νίκης Κονταξάκη και είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Jessica Onyunyechi Anosike είναι καθηγήτρια AFROfitness, χορεύτρια και μέλος της χορευτικής ομάδας Bantu Dancers, οι χορογραφίες της οποίας είναι μείγμα παραδοσιακών αφρικανικών και στοιχείων μοντέρνου χορού με τη χρήση ρυθμών της Δυτικής Αφρικής.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, 20:30 – 22:00 (UTC +2), Kinitiras on Zoom

Απευθύνεται σε: 15-20 άτομα τα οποία θέλουν να χορέψουν μαζί μας, χωρίς να είναι απαραίτητη καμία προηγούμενη εμπειρία ή εκπαίδευση.

Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά με δυνατότητα μετάφρασης στα αγγλικά.

Περιγραφή: Στο εργαστήριο θα εξερευνήσουμε δύο διαφορετικά στυλ χορού, τα οποία χρησιμοποίησαν οι χορεύτριες του έργου ως εργαλεία αυτοσχεδιασμού. Η βάση είναι η προσωπική πρακτική και ο τρόπος προσέγγισης του νοήματος πίσω από τη λέξη «Μετάβαση/Transition-Χτίζοντας Γέφυρες», ως βασικό ερευνητικό ερώτημα μου στο πλαίσιο του Residency. Επιπλέον, οι χορεύτριες Κορίνα Κόκκαλη και Jessica Anosike θα μοιραστούν τη δική τους εμπειρία και το πώς προσέγγισαν το εγχείρημα από τη θέση των χορευτριών. Η Jessica, επίσης, θα προσφέρει κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ένα σύντομο μάθημα AFROfitness, αντίστοιχο προς αυτό που διδάσκει στο Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών “Anasa”, στην Αθήνα.

Οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής και ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής στα εργαστήρια, τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.kinitras.com/transitionecb.

