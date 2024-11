Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 21:00, στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που αναφέρεται με διάφορους τρόπους στην καθημερινότητα των ανθρώπων στις μεγαλουπόλεις και στον αστικό τρόπο ζωής, την αστική νοοτροπία και κουλτούρα. Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος και ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη μας, Γάλλος μαέστρος, Martin Lebel, και σολίστ είναι ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες των ημερών μας παγκοσμίως, ο Simon Trpčeski, που επιστρέφει μετά την περσινή του εκρηκτική εμφάνιση με την Κ.Ο.Θ. στη σειρά αφιερωμάτων στον Σεργκέι Ραχμάνινοφ, αυτή τη φορά για να μας μεταφέρει την υπέροχη ατμόσφαιρα και τις μελωδίες της “Γαλάζιας Ραψωδίας” του Γκέρσουιν.

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη “Fanfare for the common man” του Κόπλαντ, η οποία γράφτηκε με την είσοδο των Η.Π.Α. στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε σκοπό να συγκινήσει και να δώσει θάρρος στους Αμερικανούς στρατιώτες που θα πολεμούσαν για την πατρίδα τους. Έκτοτε χρησιμοποιείται συχνά για να προσδώσει έναν ηρωικό τόνο ή ένα συναίσθημα μεγαλείου σε διάφορες περιστάσεις. Το “Short Ride in a Fast Machine” είναι ένα σύντομο κομμάτι με το οποίο ο Άνταμς περιγράφει γλαφυρά την τρομαχτική εμπειρία μιας βραδινής βόλτας πάνω σε ένα ιδιαίτερα γρήγορο σπορ αυτοκίνητο, που εύχεσαι να μην είχες τολμήσει ποτέ. Ακολουθεί μία πιο ήρεμη βόλτα με “Το Μικρό Τρένο της Καϊπίρα” του Βίλλα-Λόμπος, μια τοκάτα γεμάτη βραζιλιάνικες μελωδίες που περιγράφουν διάφορα τοπία αυτής της χώρας, για να φτάσουμε στη Νέα Υόρκη με τη γεμάτη από στοιχεία της αμερικανικής μουσικής κουλτούρας “Γαλάζια Ραψωδία”, την οποία ο Γκέρσουιν εμπνεύστηκε βλέποντας τη μεγαλούπολη μέσα από τα τζάμια ενός τρένου. Το μιούζικαλ “West Side Story” τέλος, μεταφέρει το Σαιξπηρικό δράμα “Ρωμαίος και lουλιέτα” σε μια φτωχογειτονιά της Νέας Υόρκης, κατά τα μέσα του περασμένου αιώνα, φτάνοντας τον Μπερνστάιν στο απόγειο της καριέρας του.

