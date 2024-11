Ευγένιος Ο’ Νηλ – 27 Νοεμβρίου 1953

Ο σπουδαίος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ο΄ Νηλ (1888-1953), που χαρακτηρίστηκε και πατέρας του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου έφυγε από τη ζωή στις 27 Νοεμβρίου 1953. Άρχισε να γράφει το 1913 και το φθινόπωρο του 1916 ανέβηκε πρώτη φορά έργο του από θίασο της Νέας Υόρκης, το «Πλέοντας ανατολικά για το Κάρντιφ». Τέσσερα από τα θεατρικά του έργα τιμήθηκαν με Βραβείο Πούλιτζερ, ενώ ο ίδιος τιμήθηκε με Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1936.

Στα σημαντικότερα δημιουργήματά του συγκαταλέγονται τα έργα του «Άννα Κρίστι» (Anna Christie, 1922, βραβείο Πούλιτζερ), «Πόθοι Κάτω από τις Λεύκες» (Desire Under the Elms, 1924), «Παράξενο Ιντερμέτζο» (Strange Interlude, 1928, βραβείο Πούλιτζερ), «Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα» (Mourning Becomes Electra, 1931), «Το Μεγάλο Ταξίδι της Μέρας Μέσα στη Νύχτα» (Long Day’s Journey into Night, 1956) και άλλα.

Πολλά από τα δράματά του μεταφέρθηκαν τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη και πολλά έργα του έχουν ανέβει σε θέατρα στην Ελλάδα στα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει κορυφαίοι ηθοποιοί. Τα θεατρικά του πραγματεύονταν περιθωριοποιημένους χαρακτήρες ου πασχίζουν να διατηρήσουν όνειρα και φιλοδοξίες, χωρίς να αποφεύγουν τελικά την απόγνωση. Το μοναδικό έργο με κωμικά στοιχεία που έγραψε ήταν το “Ερημιά” που έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το 1933.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το θεατρικό του αυτό μέσα από το τηλεοπτικό θέατρο στο πλαίσιο της θρυλικής εκπομπής “Το Θέατρο της Δευτέρας”. Το έργο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα θεατρικά του Ο’ Νηλ ως προς το ότι έχει καλό τέλος για τον κεντρικό ήρωα και ως προς το ότι παρουσιάζει μια ευτυχισμένη οικογένεια της Αμερικής στο γύρισμα του αιώνα.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΡΗΜΙΑ του Ευγένιου Ο΄Νηλ

Το “Θέατρο της Δευτέρας” παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Αμερικανού νομπελίστα συγγραφέα Ευγένιου Ο’ Νηλ (1888-1953) “Ερημιά” σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου και σκηνοθεσία του Δημήτρη Ποταμίτη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Άννα Παϊτατζή, Δημήτρης Ποταμίτης, Τιτίκα Βλαχοπούλου, Χρήστος Μάντζαρης, Ζανό Ντούνιας, Μαρία Ζαφειράκη, Βασίλης Μητσάκης, Γίτσα Γεωργοπούλου, Νανά Νικολάου, Εύη Πολυζωγοπούλου, Λάζος Τερζάς, Πάνος Νικολαϊδης, Μιχάλης Μπάρτσαλης.

Η οικογένεια Μίλλερ ζει στο Κονέκτικατ του Νέου Λονδίνου. Το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουλίου του 1906. Ο δεκαεξάχρονος Ρίτσαρντ βρίσκεται στον δρόμο προς την ενηλικίωση.

Η οικογένεια Mίλλερ παίρνει το πρωινό της και ετοιμάζεται να γιορτάσει τη Μέρα της Ανεξαρτησίας. Ο ανήλικος διανοούμενος γιος της οικογένειας, ο Ρίτσαρντ, είναι ερωτευμένος με το κορίτσι της διπλανή πόρτας, τη Μύριελ. Οι γονείς των δύο οικογενειών δεν εγκρίνουν αυτή την αγνή πλατωνική σχέση και παίρνουν αυστηρά μέτρα. Ερημιά πνίγει την καρδιά του Ρίτσαρντ που απελπισμένος, μαζί με έναν φίλο του βρίσκει διέξοδο σε ένα μπαρ και στο πιοτό. Εκεί θα γνωρίσει την Μπελ, μια κοπέλα πολύ μεγαλύτερή του, που θα τον μπλέξει σε περιπέτειες. Τα πράγματα όμως δεν είναι αυτά που φαίνονται. Όταν γυρίζει σπίτι μεθυσμένος, οι γονείς του είναι ανάστατοι. Την επομένη, ένα μήνυμα έρχεται από τη Μύριελ που του φανερώνει την αγάπη της γι’ αυτόν και ξαφνικά η ζωή χαμογελάει στους δύο νέους…

Έτος παραγωγής: 1976

Τηλεοπτική διεύθυνση: Γιώργος Μίχος

Σκηνογραφία: Γιάννης Καρύδης

Μουσική επένδυση: Αιμιλία Πατσιφά

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 19 Απριλίου 1976

