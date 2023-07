Η 30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων («World Day against Trafficking in Persons»), με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή και με τον αγγλικό όρο human trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση που πλαισιώνει κάποια από τα τα πιο ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με το μήνυμα του ΟΗΕ, αποτελεί ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται — ειδικά για τις γυναίκες και τα κορίτσια, που αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν γίνει θύματα εμπορίας παγκοσμίως. Το θέμα της φετινής παγκόσμιας ημέρας διατυπώνεται ως εξής: “Reach every victim of trafficking, leave no one behind”, ή σε απόδοση στα ελληνικά: “Προσεγγίστε κάθε θύμα- μην αφήνετε κανένα πίσω”. Αυτό το θέμα υπογραμμίζει το κάλεσμα προς τις κυβερνήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και την υποστήριξη των θυμάτων.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει επεισόδιο της σειράς «Ντοκουμέντο», παραγωγής 2001, με θέμα την εκμετάλλευση γυναικών από κυκλώματα προαγωγών στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ :

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ

Το «Ντοκουμέντο» είναι σειρά ντοκιμαντέρ με θέματα που αφορούν στην κοινωνία, τον πολιτισμό και τις επιστήμες αλλά και ζητήματα επικαιρότητας.

Σε αυτό το επεισόδιο παρουσιάζεται το ζήτημα του trafficking, δηλαδή της εκμετάλλευσης γυναικών κυρίως από φτωχές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, από κυκλώματα προαγωγών και πορνείας στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Για τις συνθήκες που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί και τις προσπάθειες διάσωσής τους μιλάει ο επικεφαλής του γραφείου Ελλάδας του ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης), Δανιήλ Εσδράς. Η σύμβουλος του υπουργού Δημοσίας Τάξεως, Κατερίνα Γιαννέτου, αναφέρεται στις θεσμικές προσπάθειες του υπουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος και στα προβλήματα νομικής φύσεως αλλά και διαφθοράς που δυσχεραίνουν την προσπάθεια. Η Μαρούλα Κονταράκη και Γρηγόρης Λάζος, κοινωνιολόγοι, αναφέρονται στην έκταση του προβλήματος σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία και εστιάζουν στον απάνθρωπο τρόπο μεταχείρισης των γυναικών, τους «πελάτες» των σωματεμπόρων, την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και την ευθύνη των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο πρόβλημα. Τέλος πολιτικοί όπως η επίτροπος στην Ε.Ε., Άννα Διαμαντοπούλου, η Μαργαρίτα Γουίμπερ, υπουργός Σουηδίας για τη ισότητα, και η Πάττυ Σόρενσεν, ευρωβουλευτής Βελγίου, σχολιάζουν την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψή του.

Προβάλλονται πλάνα με πορνεία από την περιοχή Red-light district στο De Wallen του Άμστερνταμ, από το Καταφύγιο Γυναικών Αμβέρσας, γραφιστικά και στατιστικές σχετικά με το θέμα στο ελληνικό περιβάλλον. Tέλος σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου προβάλλονται δραματοποιημένες σκηνές με αφήγηση (oπτικοποιημένες μαρτυρίες) που αναπαριστούν την εμπειρία μίας γυναίκας- θύματος κυκλωμάτων σωματεμπορίας.

Δημοσιογραφική έρευνα και παρουσίαση: Γιάννα Παπαδάκου

Σκηνοθεσία: Γεωργία Τάτση

Ρεπορτάζ: Μαργαρίτα Πουρνάρα

Παραγωγή: Τμήμα ενημερωτικών εκπομπών ΕΡΤ, 2001

Δείτε περισσότερα στο https://archive.ert.gr