“Athens Foto World” στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το Athens Photo World, το ετήσιο φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας, επιστρέφει για έκτη χρονιά στην πολιτιστική σκηνή της πόλης στις 18 και 19 Ιανουαρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Για πρώτη φορά φέτος, ένα διήμερο κατά τη διάρκεια, του οποίου παρουσιάζει ένα Διήμερο Ψηφιακών Προβολών και απονέμει το Βραβείο Athens Photo World 2024. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ”, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Διήμερο

Ψηφιακών Προβολών Athens Photo World

18-19.01.2025 | 17:00-21:00

Σε έναν χώρο που ευνοεί τη συζήτηση, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των δημιουργών με το κοινό, το Athens Photo World θα παρουσιάσει:

Digital Projections

Σάββατο 18/1 | 17:00-19:00

Επιλεγμένες δουλειές οκτώ (8) Ελλήνων φωτορεπόρτερ που σχετίζονται με την πρόσφατη επικαιρότητα της χώρας και του πλανήτη.

Θα παρουσιαστεί το έργο των φωτογράφων:

Πέτρος Γιαννακούρης, “Απεγνωσμένοι καιροί στο Αφγανιστάν”

Λουίζα Γκουλιαμάκη, “Σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ, Βηρυτός, Λίβανος, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2024”

Άλκης Κωνσταντινίδης, “Μόνο για τους νεκρούς έχει τελειώσει ο πόλεμος”

Άρης Μεσσίνης, “Πίσω από την Εικόνα”

Αντώνης Πασβάντης, “Η ζωή στις όχθες”

Μιχάλης Πατσούρας, “07:00 – 15:00”

Νίκος Πηλός, “Resisting Residents”

Byron Smith, Testament ’22

Θα ακολουθήσει συζήτηση του κοινού με τους δημιουργούς.

Η δράση αυτή δοκιμάστηκε ήδη το 2019 και το 2021 με μεγάλη επιτυχία, σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της Αθήνας: Προπύλαια Πανεπιστημίου, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Προβολές Βίντεο & Ντοκιμαντέρ

Το video αποτελεί πλέον ένα ειδησεογραφικό μέσο που συνοδεύει τη φωτογραφική δουλειά. Χωρίς το ένα μέσο να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά το άλλο, οι ήδη έμπειροι φωτογράφοι χρησιμοποιούν την κινούμενη εικόνα για να πλαισιώσουν με ήχο και σχολιασμό όσα καταγράφει ο φακός τους.

Θα προβληθούν δύο video:

Προβολή του βίντεο με τους νικητές του

World Press Photo 2024

Σάββατο, 18/1 | 19:30-21:00

Ένα 45λεπτο video που παρουσιάζει τις βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού World Press Photo 2024 και λίγα λόγια από τους δημιουργούς τους. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον επιμελητή του World Press Photo, με καταγωγή από τη Βραζιλία και έδρα το Άμστερνταμ, Raphael Dias e Silva.

Προβολή ντοκιμαντέρ

“20 μέρες στη Μαριούπολη”

Mstylav Chernov, Associated Press

Κυριακή, 19/1 | 17:00-19:00

Βραβεύθηκε με το Best Documentary Feature Film Award στα περσινά Oscar

Το Athens Photo World σε συνεργασία με την Cinobo παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ “20 Days in Mariupol”. Τη βάση της ταινίας “20 Ημέρες στη Μαριούπολη” αποτελεί η καταγραφή των γεγονότων της Ρωσικής εισβολής στη Μαριούπολη μέσα από τη ματιά βιντεογράφου του πρακτορείου Associated Press, Mstylav Chernov. Το ντοκιμαντέρ συμπεριλήφθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ Sundance και απέσπασε το βραβείο Oscar 2024, για το καλύτερο ντοκιμαντέρ. Ο Mstylav Chernov είναι video journalist του Associated Press, Πρόεδρος της Ουκρανικής Ένωσης Επαγγελματιών Φωτογράφων (UAPP) και μέλος της “Ουκρανικής PEN” (οργάνωση ποιητών, δοκιμιογράφων και μυθιστοριογράφων) από τον Ιούλιο του 2022.

Το ντοκιμαντέρ “20 Ημέρες στη Μαριούπολη” κέρδισε ΚΑΙ το βραβείο BAFTA 2024. Το 2023, ο Chernov έλαβε από κοινού με τους Vasilisa Stepanenko, Evgeniy Maloletka και Lori Hinnant το βραβείο Πούλιτζερ για προσφορά στο Δημόσιο Συμφέρον.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Mstyslav Chernov, δημιουργός του ντοκιμαντέρ “20 days in Mariupol” ο οποίος θα συνομιλήσει τόσο με την ομάδα του Athens Photo World όσο και με το κοινό.

Το διήμερο των ψηφιακών προβολών, μια πρωτοβουλία που πρώτη φορά φέτος παρουσιάζεται στο κοινό, πραγματοποιείται από το Athens Photo World με την σημαντική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Απονομή Βραβείου

Athens Photo World 2024

Κυριακή 19/1 | 19:30-21:00

Το βραβείο Athens Photo World αποτελεί ένα σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος για τους Έλληνες φωτορεπόρτερ, καθώς – πέραν της χρηματικής υποστήριξης – είναι άλλη μια ευκαιρία ανάδειξης του έργου τους.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται κάθε χρόνο από τρία μέλη, διαφορετικά κάθε φορά, τα οποία επιλέγονται από την ομάδα του Athens Photo World.

Στόχος είναι – και μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί – να συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή επαγγελματίες διαφορετικού φωτογραφικού προσανατολισμού, όπως φωτορεπόρτερ μαζί με ακαδημαϊκούς και εικαστικούς φωτογράφους ή photo editors μεγάλων ειδησεογραφικών η διαδικτυακών οργανισμών.

Φέτος, το Athens Photo World, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού , οργανώνει για έκτη χρονιά τον ετήσιο διαγωνισμό Φωτορεπορτάζ, για επαγγελματίες φωτογράφους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και / ή την Κύπρο.

Το Athens Photo World θα απονείμει φέτος συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) σε τρία ολοκληρωμένα ή εξελισσόμενα projects φωτογραφίας ντοκουμέντου ή φωτορεπορτάζ ως εξής:

Πρώτο Βραβείο: Τρεις Χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ)

Δεύτερο Βραβείο: Χίλια Πεντακόσια ευρώ (1.500 ευρώ)

Τρίτο Βραβείο: Πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ)

Για το 2024 την επιτροπή στελεχώνουν οι φωτογράφοι Μιχάλης Καραγιάννης, Πέπη Λουλακάκη και Ορέστης Παναγιώτου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για το Βραβείο Athens Photo World είναι δωρεάν.

Οι τρεις φιναλίστ για το Βραβείο Athens Photo World 2024 είναι, με αλφαβητική σειρά, οι:

Πέτρος Γιαννακούρης:

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετράει ήδη πάνω από 1.000 μέρες

Σπύρος Παλούκης:

Αγαπάτε αλλήλους, το πορτρέτο της πίστης στην Ελλάδα

Μιχάλης Πατσούρας:

In the rift of time

Στην εκδήλωση της Κυριακής 19 Ιανουαρίου θα γίνει παρουσίαση των τριών φιναλίστ θα προβληθούν οι συμμετοχές τους στον διαγωνισμό και θα ανακοινωθεί η σειρά των νικητών. Η βράβευση τους θα πραγματοποιηθεί από τον Mstylav Chernov. Την παρουσίαση θα κάνει ο Θανάσης Σταυράκης, φωτογράφος/φωτορεπόρτερ, καλλιτεχνικός διευθυντής Athens Photo World.

Οι νικητές του Βραβείου Athens Photo World των περασμένων ετών είναι οι:

2019: Γιάννης Αντωνόπουλος | Southeast of Eden

2020: Δημήτρης Μιχαλάκης | 42 Ημέρες

2021: Δημήτρης Τοσίδης | Διάβα, νομαδικός ποιμαντισμός στην ορεινή Βόρεια Ελλάδα

2022: Μιχάλης Πατσούρας | Still Human

2023: Αντώνης Πασβάντης | Last Community

Athens Photo World

Καλλιτεχνικό Αποτύπωμα

Η δημιουργία του Athens Photo World βασίστηκε στην επιθυμία ανάδειξης του σύγχρονου φωτορεπορτάζ μέσα από τη δουλειά των φωτογράφων που εργάζονται ακούραστα σε όλο τον κόσμο προκειμένου να μεταφέρουν στο κοινό εικόνα των γεγονότων και της ιστορίας την ώρα που αυτή γράφεται.

Με τις ετήσιες εκθέσεις του, υπαίθριες και στεγασμένες, και μια σειρά ποικίλων δράσεων, προσκαλεί τους θεατές, τυχαίους περαστικούς ή εξοικειωμένους γνώριμους, να δουν τη φωτογραφία σαν τον υπέρτατο και οικουμενικό δίαυλο επικοινωνίας και γνώσης που αυτή είναι. Τους καλεί να γνωρίσουν τα ονόματα πίσω από τις εικόνες και να αντικρίσουν τις φωτογραφίες όχι ως «ωραίες» ή «δύσκολες» αλλά ως το παράθυρο που ενώνει τις πολλές πτυχές του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε.

Από το 2019 με Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την πολύτιμη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Αθηναίων, του ΟΠΑΝΔΑ, του Εθνικού Κήπου, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και σημαντικών άλλων χορηγών, το Athens Photo World είχε την ευκαιρία να υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Το Athens Photo World απέκτησε μεγάλη αναγνώριση με τις υπαίθριες εκθέσεις του στα κεντρικά σημεία της Αθήνας, στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου και το Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπως αυτές που παρουσίασε φέτος: «Health For All in Every Frame», «Ορεινή Ελλάδα» και “Ολυμπιακοί Αγώνες”.

Παράλληλα, η διοργάνωση απένειμε στο παρελθόν το Διεθνές Βραβείο Yannis Behrakis International Photojournalism Award (#YBIPA), μια πρωτοβουλία που προέκυψε από την επιθυμία τόσο του αείμνηστου Γιάννη Μπεχράκη όσο και της ομάδας του Athens Photo World για ουσιαστική ενίσχυση των φωτογράφων, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίζουν το έργο τους.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025

17:00-21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

(Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ”)

Η είσοδος του κοινού θα είναι δωρεάν μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

