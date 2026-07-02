Ο Γιώργος Σγουράκης, παραγωγός ντοκιμαντέρ από τους πρώτους του είδους στην ελληνική τηλεόραση έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουλίου 2024. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 δραστηριοποιήθηκε ως δημιουργός παραγωγός και σκηνοθέτης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, κυρίως πνευματικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Γεννήθηκε στα Χανιά το 1946. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, δημοσιογραφία και σκηνοθεσία κινηματογράφου. Ασχολήθηκε επαγγελματικά αρχικά με τη δημοσιογραφία και αργότερα με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ήταν επίσης πρόεδρος του «Αρχείου Κρήτης», αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Ο Γιώργος Σγουράκης ταύτισε το όνομά του αλλά και τη ζωή του με τη θρυλική εκπομπή «Μονόγραμμα», τη σειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ σημαντικών προσωπικοτήτων που σημάδεψαν το πολιτιστικό μας γίγνεσθαι. Η σειρά, που ξεκίνησε το 1982 και που περιλαμβάνει 400 ταινίες, υπήρξε από τις μακροβιότερες στην ελληνική τηλεόραση και συμπλήρωσε 42 ολόκληρα χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ΕΡΤ, με την καταγραφή και παρουσίαση των σημαντικότερων προσώπων της πνευματικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

Ιδιαίτερη θέση στο συνολικό έργο του κατέχουν αυτοτελείς ταινίες- μονογραφίες, που είχε δημιουργήσει από κοινού με τη σύζυγό του Ηρώ Σγουράκη, για καθοριστικά πρόσωπα του πνεύματος, όπως οι: Νίκος Καζαντζάκης, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρίτσος, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης και οι βιογραφίες Ελευθέριος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής.

Ο Γιώργος και η Ηρώ Σγουράκη, το 2012 τιμήθηκαν για το σύνολο του έργου τους με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Συνολικά 900 περίπου ταινίες περιλαμβάνει το γνωστό ως «Αρχείο Γ. & Η. Σγουράκη» με ιστορικές σειρές, σήριαλ, τηλεταινίες, μουσικές εκπομπές, σόου κ.ά. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται: «Σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», «Κρητικό Ημερολόγιο» και από κοινού με την Η. Σγουράκη «Μίκης Θεοδωράκης – αυτοβιογραφία» και «Γιάννης Ρίτσος – αυτοβιογραφία».

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ βίντεο στο οποίο ο Γιώργος Σγουράκης μιλά για την αρχική ιδέα δημιουργίας της εμβληματικής σειράς της ΕΡΤ «Μονόγραμμα» και για την πολιτιστική σειρά «Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη» (1980), εξηγώντας την αξία τους και τον πρωτοποριακό χαρακτήρα τους για την εποχή στην οποία γεννήθηκαν. Το απόσπασμα προέρχεται από εκπομπή της σειράς «Ριμέικ» της Ρένας Θεολογίδου, αφιερωμένη στο κινηματογραφικό είδος του ντοκιμαντέρ και τα χαρακτηριστικά των ταινιών τεκμηρίωσης. Κείμενα – Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ρένα Θεολογίδου.



O ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ “ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ”

Απόσπασμα από την εκπομπή ΡΙΜΕΪΚ IC 804757

Ο Γιώργος Σγουράκης αφηγείται πώς ξεκίνησε το «Μονόγραμμα», η σειρά αυτοβιογραφικών ταινιών για την καταγραφή σημαντικών προσωπικοτήτων του πνευματικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χώρου της Ελλάδας, με σκοπό τη συγκέντρωση και διάσωση αυτού του σπουδαίου αρχειακού υλικού. Αφορμή ήταν η υλοποίηση ταινίας για τον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη, το 1979-1980 για τα 80 χρόνια από τη γέννησή του, οπότε επιβεβαιώθηκε η έλλειψη αρχειακού κινηματογραφικού υλικού για τη ζωή του.

Προβάλλονται πλάνα από την αυτοβιογραφική ταινία για τον Γιάννη Ρίτσο (1984) και κατόπιν γίνεται αναφορά στη σειρά ντοκιμαντέρ πολιτιστικού περιεχομένου «Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη» (1980), παραγωγή των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη. Ο Γ. Σγουράκης μιλά για τη δομή εργασίας της παραγωγής και για τον πυρήνα των συγκεκριμένων εκπομπών που ήταν τα κείμενα πνευματικών ανθρώπων, λογοτεχνών, ποιητών, συγγραφέων, αρχαιολόγων κ.ά. Στόχος της σειράς ήταν η καταγραφή, η μελέτη και η ανάδειξη της αίσθησης και της πνευματικότητας ελληνικών τόπων, κυρίως της Νότιας και νησιωτικής Ελλάδας με έμφαση στην ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό τους. Περιλαμβάνονται, επίσης, πλάνα από την αυτοβιογραφία του Οδυσσέα Ελύτη (1980).

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωσταντίνα Τασιοπούλου