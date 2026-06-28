Σαν σήμερα, πριν από 41 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας (28.6.1985). Ο δημοφιλής ηθοποιός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913. Το 1931 πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει χρυσοχοΐα κι αφού δοκιμάστηκε σε διάφορα επαγγέλματα, βρέθηκε ως κομπάρσος σε ένα έργο του Λουί Ζουβέ. Ακολούθησαν οι σπουδές του στη σχολή του σπουδαίου Γάλλου σκηνοθέτη και αρκετοί ρόλοι στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Το 1938 αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Παράλληλα ξεκίνησε και τη θεατρική του πορεία, στο θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη και στην παράσταση «Τα παράσημα της γριούλας». Ακολούθησαν σημαντικοί ρόλοι και συνεργασίες του με τους θιάσους Μιράντας Μυράτ και Γιώργου Παππά, Κώστα Μουσούρη, Μαίρης Αρώνη και Μαρίκας Κοτοπούλη. Στην πολύχρονη θεατρική του καριέρα συνεργάστηκε επίσης με τους Κάρολο Κουν, Μελίνα Μερκούρη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Μυράτ, Αλέκο Αλεξανδράκη και πολλούς ακόμη σημαντικούς ανθρώπους του χώρου. Έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο, το 1940, στην πρώτη ομιλούσα ταινία ελληνικής παραγωγής «Το Τραγούδι του Χωρισμού», ενώ ακολούθησαν πολλοί δραματικοί και κωμικοί ρόλοι σε ταινίες όπως «Ραγισμένες Καρδιές», «Μαρίνα», «Η Άγνωστος», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Η Λίζα και η Άλλη», «Τζένη Τζένη», «Η Χαρτοπαίχτρα», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε», «Υπάρχει και Φιλότιμο», «Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια» κ.ά. Το 1969 βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Μπλοφατζής» του Βασίλη Γεωργιάδη. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, που συνεργάστηκαν μαζί του και τον έζησαν από κοντά, μιλούν για τη θεατρική και κινηματογραφική του πορεία και θυμούνται στιγμές που πέρασαν μαζί του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει την τέχνη του χρυσοχόου, ακολουθώντας έτσι την οικογενειακή παράδοση. Τον κέρδισε, όμως, η υποκριτική, όταν συμμετέχοντας ως κομπάρσος σε μια θεατρική παράσταση, γνώρισε τον Γάλλο θεατράνθρωπο Λουί Ζουβέ, ο οποίος τον προέτρεψε να γραφτεί στη σχολή του. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έπαιξε σε πολλά έργα μαζί του, ενώ συμμετείχε και σε σημαντικές κινηματογραφικές ταινίες. Η φήμη του έφτασε και στην Αθήνα κι έτσι το ελληνικό θέατρο τον ζήτησε. Ο Αλέκος Σακελλάριος μιλά για τον παλιό συμμαθητή του, τον οποίο ξανασυνάντησε στο θέατρο, ενώ η Ροζίτα Σώκου θυμάται πώς τον είδε για πρώτη φορά στις σελίδες ενός γαλλικού περιοδικού. Για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μιλά επίσης ο Κώστας Καραγιάννης, ο οποίος θυμάται πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους στην κινηματογραφική ταινία «Ο γεροντοκόρος», αλλά κι αυτές που ακολούθησαν, τονίζοντας ότι ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. «Υπήρξε πραγματικός και ουσιαστικός πατέρας και στη ζωή μου. Κάθε φορά που σε κάποια ταινία έλεγα τη λέξη “μπαμπά” την εννοούσα», συμπληρώνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος κωμικός του κινηματογράφου και του θεάτρου, ήταν ένας σπουδαίος ρολίστας, σημειώνει ο Ιάσων Τριανταφυλλίδης. Για τον άνθρωπο Λάμπρο Κωνσταντάρα μιλά στον Πάνο Κατέρη ο γιος του Δημήτρης Κωνσταντάρας. «Είχε πηγαίο χιούμορ. Καταλάβαινε το χιούμορ, αλλά ήταν αρκετά πιο σοβαρός, πιο μετρημένος, πιο σκεπτικός στην προσωπική του ζωή, από ότι μπορεί κανείς να φανταστεί», τονίζει μεταξύ άλλων. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται στιγμιότυπα από ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ο πολυτάλαντος ηθοποιός.

Με τον Αλέκο Σακελλάριο

Ιστορικός σύμβουλος: Φρίξος Ηλιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Ροζίτα Σώκου

Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας

Έτος παραγωγής: 1990

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