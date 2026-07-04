Nίκος Κεσσανλής

Για τα 22 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του πρωτοποριακού εικαστικού, καθηγητή και πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. Νίκου Κεσσανλή, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει επεισόδιο της σειράς

EΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ (Παραγωγή 1994)

Πρόκειται για ενημερωτική σειρά της ΕΤ2 αφιερωμένη στο σπίτι και στην οποία παρουσιάζονται οι διάφορες αισθητικές αντιλήψεις καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού μας.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο που μεταδόθηκε στις 04/10/1994, προβάλλεται θέμα όπου ο Νίκος Κεσσανλής παρουσιάζει την κατοικία όπου ζει μαζί με τη Χρύσα Ρωμανού, στο Πολύδροσο. Η περιγραφή του χώρου γίνεται μέσα από έναν προσωπικό και βιωματικό λόγο, ο οποίος αναδεικνύει τη σχέση του με την καθημερινότητα, την οικειότητα, τα αντικείμενα και το φυσικό περιβάλλον.

Αναφερόμενος στη διαμόρφωση της κατοικίας, ο Κεσσανλής περιγράφει μια προσέγγιση που ξεκινά από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, αφετηρία αποτελεί το κρεβάτι, ο χώρος της κατοίκησης και η προστασία που προσφέρει η στέγη. Η οργάνωση των υπόλοιπων χώρων, όπως η κουζίνα, προκύπτει μέσα από τη σωματική εμπειρία και την κίνηση στον χώρο, οι αποστάσεις μετρώνται με βήματα και οι καθημερινές διαδρομές καθορίζονται από τη χρήση των αντικειμένων.

Η αντίληψή του για τον σχεδιασμό φαίνεται να αντλεί στοιχεία από παλαιότερες λαϊκές μορφές δόμησης, όπου η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του τόπου υπερισχύει του αυστηρού σχεδίου. Αναφέρει, ενδεικτικά, ότι ένα φυσικό εμπόδιο στο έδαφος μπορεί να ενσωματωθεί στη διαμόρφωση του χώρου ως σκαλοπάτι, αντί να απομακρυνθεί μέσω παρεμβάσεων. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται, σύμφωνα με τον ίδιο, με παλαιότερες μορφές αρχιτεκτονικής και παραδοσιακές κατασκευαστικές πρακτικές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει επίσης στις γωνίες του σπιτιού, τις οποίες περιγράφει ως σημεία ανακάλυψης και περιπέτεια. Παράλληλα, παρουσιάζει προσωπικά αντικείμενα, συλλογές και καθημερινά σκεύη, όπως τη φρουτιέρα, καθώς και τα δέντρα και τον κήπο της κατοικίας, στοιχεία που συγκροτούν το οικιακό του περιβάλλον και αντανακλούν τις προσωπικές επιλογές εκείνου και της Ρωμανού.

Η συνέντευξη αυτή προσφέρει μια εικόνα της κατοικίας όχι μόνο ως αρχιτεκτονικού χώρου, αλλά και ως τόπου βιωμένης εμπειρίας.

Σκηνοθεσία: Νίκος Γιαννόπουλος

Tεκμηρίωση και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής