Δευτέρα 09 Οκτωβρίου στις 19:15 (ATH) | 16:15 (UTC) | ERT World

H εκπομπή έχει στο επίκεντρό της έναν ή δύο πρωταγωνιστές της τρέχουσας επικαιρότητας, στη λογική της one on one συνέντευξης.

Συνεντεύξεις με πρόσωπα που βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία.

Δείτε σήμερα: Συνέντευξη με τον Γούντι Άλεν

Μία εκ βαθέων συνέντευξη, που έδωσε ο Γούντι Άλεν στον Γιώργο Κουβαρά κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα.

«Θα σκεφτόμουν να κινηματογραφήσω εδώ, γιατί ξέρω μόνο την Αθήνα. Αν είχα μια ιστορία, που θα έβγαζε νόημα να γυριστεί στην Αθήνα, θα μου άρεσε πάρα πολύ, θα ήταν τέλειο» αποκάλυψε μιλώντας στον Γιώργο Κουβαρά ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης.

Μεταξύ πολλών άλλων, εξομολογήθηκε: «Δεν είμαι νευρωτικός, αλήθεια. Έχω λίγες ανόητες συνήθειες. Ως επί το πλείστον είμαι πολύ πειθαρχημένος. Σηκώνομαι το πρωί, αθλούμαι, δουλεύω. Έχω υπάρξει παραγωγικός όλη μου τη ζωή (…) Προτιμώ την κινηματογραφία. Εύχομαι να είχα περισσότερο ταλέντο ως μουσικός και να είχα μπορέσει να ζήσω από τη μουσική».

Ο σκηνοθέτης ήρθε για δυο μέρες στην Αθήνα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, για να δώσει συναυλία στο Ηρώδειο και να παρουσιάσει την καινούργια του ταινία «Γυρίσματα της τύχης», γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Παρίσι και στα Γαλλικά. Πρόκειται για την πεντηκοστή ταινία μιας μεγάλης καριέρας που ξεκίνησε σχεδόν πριν από 70 χρόνια.

Αρχισυνταξία: Γιώργος Κουβαράς, Κατερίνα Δούκα

Σκηνοθεσία: Μαρία Ανδρεαδέλλη

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιάννης Λαζαρίδης

Δ/νση Παραγωγής: Ευτυχία Μελέτη

Παρουσίαση: Γιώργος Κουβαράς