Το «Εκτός Σχεδίου» αναδεικνύει με πρωτοποριακό τρόπο την τέχνη της κωμωδίας αυτοσχεδιασμού. Μια ζωντανή εκπομπή, γυρισμένη μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, όπου οι ηθοποιοί λαμβάνουν απρόβλεπτες οδηγίες μέσω ακουστικού από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο οποίος καθοδηγεί την πλοκή σε πραγματικό χρόνο, με τις οδηγίες να γίνονται γνωστές και στο κοινό μέσω υποτίτλων.

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα σκηνικό-σπίτι της stand up comedian Ήρας Κατσούδα, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Σαρακατσάνη, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Μελίνα Λεφατζή, Λευτέρη Παπακώστα και Φωτεινή Μπαξεβάνη, οι οποίοι καλούνται να αυτοσχεδιάσουν σε απρόβλεπτες και κωμικές καταστάσεις.

Κάθε εβδομάδα, το καστ υποδέχεται και καλεσμένους-έκπληξη από διαφορετικούς χώρους, που εμφανίζονται συνήθως με το πραγματικό τους όνομα.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 12ο: «Ο νέος γείτονας»

Μια φαινομενικά αθώα βραδιά μπιρίμπας μετατρέπεται σε… πεδίο έντονου ανταγωνισμού, ζήλιας και αποκαλύψεων, όταν ένας απρόσμενος καλεσμένος φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέα. Η Ήρα «πέφτει» τυχαία πάνω στον παλιό της αγαπημένο συνάδελφο Προμηθέα και τον καλεί στο σπίτι.

Η είσοδός του εντυπωσιάζει αμέσως τη Φωτεινή, η οποία μαζί με την Ήρα τον αντιμετωπίζουν σαν το πρότυπο ιδανικού ανθρώπου, γεμάτο καλοσύνη, ευγένεια και… σχεδόν υπερφυσική τελειότητα. Ο Μπάμπης και ο Γιάννης είναι πιο επιφυλακτικοί, με την κατάσταση να «εκτροχιάζεται» όταν ο Προμηθέας δηλώνει ότι θέλει να νοικιάσει σπίτι στη γειτονιά τους.

Ο Γιάννης βλέπει καθαρά πίσω από τη βιτρίνα του «τέλειου» γείτονα και εξοργίζεται, καθώς αισθάνεται πως απειλείται η θέση του ως ο αγαπημένος της παρέας. Ο Μπάμπης στέκεται στο πλευρό του, αναγνωρίζοντας και εκείνος τη διπρόσωπη συμπεριφορά του Προμηθέα, ο οποίος μπροστά στις κοπέλες είναι γοητευτικός και άψογος, ενώ πίσω από την πλάτη τους αποκαλύπτει έναν εντελώς διαφορετικό, προκλητικό και άξεστο χαρακτήρα.

Στον ρόλο του επίδοξου νέου γείτονα, ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

Με καυστικό χιούμορ, έντονες αντιθέσεις και χαρακτήρες που ισορροπούν ανάμεσα στο παράλογο και το απολαυστικά αληθινό, το «Εκτός Σχεδίου» αποδεικνύει πως τελικά… η πρώτη εντύπωση δεν είναι πάντα και η πιο σωστή.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Σκηνογράφος: Ράνια Γερογιάννη

Διευθυντής Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Content Director – Αρχισυνταξία: Κατερίνα Κουμπή

Line Producer: Αθηνά Ζώτου

Producer: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ

