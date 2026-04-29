Με τη Βιέννη να φιλοξενεί τον επετειακό 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα, Γκέρντα Φογκλ, υποδέχτηκε τον Akyla και την ελληνική αποστολή σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία, το βράδυ της Τρίτης 28/4, παρουσία πρεσβευτών πολλών χωρών και εκλεκτών προσκεκλημένων.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η Γκέρντα Φογκλ δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη που η Βιέννη επιλέχθηκε ως πόλη διεξαγωγής της Eurovision 2026 και ευχήθηκε στον Akyla «καλή επιτυχία» και να φέρει τη νίκη στην Ελλάδα!

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος μίλησε για τη δύναμη της μουσική να ενώνει, που είναι και το μήνυμα της Eurovision. «Ο διαγωνισμός της Eurovision που φέτος γιορτάζει την 70ή του διοργάνωση στη Βιέννη, αποτελεί έναν θεσμό που εδώ και δεκαετίες ενώνει λαούς, πολιτισμούς και παραδόσεις, με κοινό παρονομαστή τη μουσική» επισήμανε στον χαιρετισμό του προσθέτοντας ότι «η ΕΡΤ στηρίζει διαχρονικά τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ξεχωρίσουν για τη δημιουργικότητά τους».

Ο Akylas ευχαρίστησε θερμά την πρέσβειρα της Αυστρίας για την υπέροχη βραδιά και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Βιέννης. «Θα προσπαθήσω να σας κάνω όλους υπερήφανους» ήταν το μήνυμά του.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision ερμήνευσε το «Ferto» και το «Rise Like a Phoenix» εισπράττοντας το πιο θερμό χειροκρότημα των προσκεκλημένων, όπως και των δημοσιογράφων που έδωσαν το παρών στην ξεχωριστή εκδήλωση.

