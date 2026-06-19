H συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ στα Ιωάννινα 

Την υπέροχη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) θα μεταδώσει σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση η ΕΡΤ3, την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20:00, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής.

Η συναυλία, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της ΕΡΤ, γνώρισε θερμή ανταπόκριση από το κοινό, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.500 θεατές.

Στο πλαίσιό της, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συνέπραξε με τον ερμηνευτή Δημήτρη Υφαντή και το πολυφωνικό σχήμα «Ήνορο», αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Ηπείρου.

Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας υπέγραψε ο Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας.

Συναυλία παραγωγής ΕΡΤ 2026 – διάρκεια 90’

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Φράστανλης

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

Μετά την προβολή της, η συναυλία θα είναι διαθέσιμη και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX.