Το Istorima που θα προβληθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 23:00 από το ΕΡΤnews, αναδεικνύει άγνωστες ιστορίες ανθρώπων που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη, την τέχνη και την ταυτότητα της Τήνου.

Στο ερημονήσι Δύσβατο, το Istorima συναντά τον γιο του παλιού φαροφύλακα, ένα παιδί που μεγάλωσε στο νησάκι χωρίς νερό και ρεύμα, αλλά με απόλυτη ελευθερία, κάτι που τον οδήγησε αργότερα στη μαρμαρογλυπτική.

Στον άγριο όρμο της Λιβάδας, εθελοντές κάτοικοι του χωριού Στενή δίνουν μάχη για να αναστηλώσουν τον ιστορικό φάρο, τιμώντας την κληρονομιά των παλιών φαροφυλάκων.

Στον Πύργο της Τήνου, η παράδοση του μαρμάρου διατηρείται με κόπο ζωντανή, αναδεικνύοντας γενιές δημιουργών που σμίλευσαν και στόλισαν ολόκληρη την Ελλάδα. Για τους λίγους μαρμαρογλύπτες που έχουν μείνει, κάθε χτύπημα του μαντρακά αντηχεί την παράδοση των προγόνων τους.

Σε όλη την τηνιακή ύπαιθρο συναντάμε τους φημισμένους περιστεριώνες του νησιού, μικρά μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής που κινδυνεύουν με κατάρρευση. Στο χωριό Μέση, ένας νέος οινοποιός έβαλε σκοπό να καλλιεργήσει το αμπέλι του παππού του, συμμετέχοντας στην αναβίωση της αγροτικής ταυτότητας της Τήνου.

Στον Βώλακα, το χωριό με τους επιβλητικούς γρανιτένιους ογκόλιθους που θυμίζουν σεληνιακό τοπίο, οι τελευταίοι καλαθοπλέκτες, που με τα χέρια τους εξασφάλιζαν κάποτε την επιβίωση του χωριού, μιλούν για την τέχνη τους, που χάνεται.

Δημοσιογραφική παραγωγή: Σταύρος Βλάχος – Μάγια Φιλιπποπούλου

Επιμέλεια – ιδρύτρια ISTORIMA: Σοφία Παπαϊωάννου