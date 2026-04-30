«Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη

Η Ρέα Βιτάλη στην εκπομπή «Κεραία», που μεταδίδεται στο EΡΤnews, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 23:00, παρουσιάζει τις πολλές αναγνώσεις της ομορφιάς.

Στην παρέα μας, έξι γυναίκες διαφορετικές μεταξύ τους – ηλικιακά, επαγγελματικά και ως προς τη ματιά με την οποία αντιλαμβάνονται την ομορφιά. Έξι γυναίκες με σπουδαίο έργο η καθεμία στον χώρο της, που παρουσιάζουν το «όμορφο» όχι μόνο ως εικόνα, αλλά κυρίως ως στάση ζωής.

Η γλύπτρια και ζωγράφος Ντέλλα Ρούνικ, η πρώτη Ελληνίδα μοντέλο των 60s με αναγνωρισμένη διεθνή καριέρα, έχοντας στο ενεργητικό της αμέτρητες πασαρέλες και φωτογραφίσεις, μας εκμυστηρεύεται πως η ομορφιά είναι ένα πολύ ισχυρό κεφάλαιο… Ανοίγει πόρτες, ανοίγει δρόμους, φέρνει επιτυχία, αλλά είναι ένα κεφάλαιο που με τα χρόνια δεν έχει τόκο.

Η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, η οποία ξεκίνησε την πορεία της μέσα από τη διάκρισή της στα καλλιστεία του 1984 –μια ευκαιρία φυγής από την επαρχία και έναν πιθανό γάμο– μιλά για την πανέμορφη μητέρα και κόρη της, αλλά και για τους άντρες που είτε την αγάπησαν γι’ αυτό που πραγματικά είναι είτε τη θέλησαν δίπλα τους ως τρόπαιο. Μετά από μια μεγάλη διαδρομή ζωής, καταλήγει πως ο χρόνος γερνάει και ότι θα ήθελε να του δώσει και να του τάξει κάτι για να την αφήσει λίγο παραπάνω, να μην της τα πάρει όλα, διότι ο χρόνος πια την πονάει.

Το plus size μοντέλο και ιδρύτρια του plus size πρακτορείου Bode Agency, Αλεξία Κούβελα, χαρακτηρίζει το σώμα ως καταφύγιο, αξεσουάρ –επειδή μπορείς να το διακοσμήσεις–, αλλά και πόνο. Δηλώνει πως δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε πλαστικές επεμβάσεις, καθώς κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου και του σώματός της αποτελεί κληρονομιά από τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους γονείς της.

Η Αφροδίτη Τζανάκου, ψυχοθεραπεύτρια συνθετικής προσέγγισης, μια γυναίκα που μέσα από τη δουλειά της προσπαθεί να σπάσει τα στερεότυπα γύρω από τη γυναικεία ομορφιά, καταθέτει στην «Κεραία»: «Κάθε μέρα που μια γυναίκα ξυπνά και αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, μια ολόκληρη βιομηχανία αρχίζει να λυγίζει».

Η Ευρυδίκη Κόφφα, content creator και δημιουργός του διαδικτυακού λογαριασμού thegreekgirl, που αναδεικνύει την κλασική ελληνική ομορφιά, περιγράφει τη ζωή της ως vintage. Δεν έχει βάψει ποτέ τα μαλλιά της, το μακιγιάζ της είναι σχεδόν διάφανο, ενώ εδώ και 13 χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της, με τον οποίο σήμερα μεγαλώνουν τον γιο τους.

Μαζί μας και η διαιτολόγος – διατροφολόγος, με ειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές, Δήμητρα Θεοδωράκη, η οποία μιλά για τα εσφαλμένα πρότυπα ομορφιάς που κυριαρχούν σήμερα και εξηγεί πώς αντιμετωπίζει κυρίως νεαρά κορίτσια που απευθύνονται σε εκείνη αναζητώντας αποδοχή και ισορροπία.

Η Ρέα Βιτάλη με την Ντέλλα Ρούνικ στο εκθετήριό της

Με τη Βάνα Μπάρμπα στο θέατρο Ακροπόλ

Με την Αλεξία Κούβελα, μοντέλο και ιδιοκτήτρια του μοναδικού plus size πρακτορείου στην Ελλάδα