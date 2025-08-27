Κάθε μέρα, ο Γιώργος Κακούσης και η Νικολέττα Κρητικού ανοίγουν το παράθυρο στις εξελίξεις και συζητούν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Με άμεσο λόγο, γρήγορο ρυθμό και ζωντανές συνδέσεις δίνουν την ενημέρωση που χρειάζεσαι, τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.

«LIVE NOW» με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού

