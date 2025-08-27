Live Now
Πρεμιέρα Δευτέρα 01/09 | 13:00
Η νέα εκπομπή του ΕΡΤNEWS χτυπά στον παλμό της επικαιρότητας. Με ταχύτητα, με πλήρη κάλυψη όλης της ειδησεογραφίας, με τις ειδήσεις έτσι όπως είναι.
«LIVE NOW» με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού
Κάθε μέρα, ο Γιώργος Κακούσης και η Νικολέττα Κρητικού ανοίγουν το παράθυρο στις εξελίξεις και συζητούν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Με άμεσο λόγο, γρήγορο ρυθμό και ζωντανές συνδέσεις δίνουν την ενημέρωση που χρειάζεσαι, τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.
