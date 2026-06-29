Με 15 ταινίες μικρού μήκους στο πρόγραμμα «Μικροφίλμ 2027»

Η ΕΡΤ θα χρηματοδοτήσει 15 ταινίες μικρού μήκους, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μικροφίλμ 2027», με το ποσό των 400.000 ευρώ, που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

Σχετική απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής κοινότητας για το πρόγραμμα «Μικροφίλμ 2027», καθώς συνολικά κατατέθηκαν 288 αιτήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους νέους δημιουργούς να εκφραστούν μέσα από ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες πέραν της τηλεοπτικής τους μετάδοσης, θα συμμετέχουν σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ.

Οι δεκαπέντε (15) ταινίες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Μικροφίλμ 2027», είναι οι ακόλουθες:

«Άγρα» σε σκηνοθεσία Περικλή Μισερλή, «JAMAL» σε σκηνοθεσία Σπύρου Χριστοφοράτου, «Η ευθυγράμμιση» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, «Η ζωή στο σαλόνι» σε σκηνοθεσία Χάρη Βαφειάδη, «11 τετράγωνα» σε σκηνοθεσία Σπυρίδωνα Φωτίου Μάρκο, «Σώμα εκ σώματος» σε σκηνοθεσία Ευάγγελου Χατζόπουλου, «Rain-off» σε σκηνοθεσία Νίκου Μπουρλούκα & Χρυσηίδας Αλεξανδράκη, «Αζατ» σε σκηνοθεσία Μαρίας Τερέζας Κυπαρίσση, «Σαράντα χιλιάδες μίλια μακριά από την Καντόνα» σε σκηνοθεσία Άστερη Τζιώλα, «True attachment» σε σκηνοθεσία Ευθαλίας Χαράς Παπακώστα, «Η ζωή και ο θάνατος του πρώην φύ(ι)λου μου» σε σκηνοθεσία Άλκι Παπασταθύπουλου, «Τετράδια της φωτιάς» σε σκηνοθεσία Ευθύμη Kosemund Σανίδη, «Το μοιρολόι της αόρατης αγάπης μου» σε σκηνοθεσία Γεύης Δημητρακοπούλου, «Η Γη κουράστηκε, πρώτα το κατάλαβαν τα ζώα» σε σκηνοθεσία Γιάννη Συμβώνη, «Κήτος» σε σκηνοθεσία Σπυρίδωνα Μπούκα.

Οι συμπαραγωγοί των ταινιών που εγκρίθηκαν, μετά τα εργαστήρια σεναρίου, θα κληθούν να υποβάλλουν ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026.