Με αισιοδοξία και όνειρα για τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός στην Press Day της ΕΡΤ

Όλη η μαγεία του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είναι στην ΕΡΤ με την ευκαιρία της συμμετοχής της χώρας μας.

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής συμμετοχής Akylas και ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός ήταν σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στο ραδιομέγαρο στο πλαίσιο της καθιερωμένης press day που διοργάνωσε η ΕΡΤ. Μίλησαν σε δημοσιογράφους από το σύνολο των ΜΜΕ, για την παρουσίαση του «Ferto» στη σκηνή του Wiener Stadthalle, στη Βιέννη.

Ο Akylas, που δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο μήνυμα του «Ferto», επισημαίνοντας ότι το θέμα του τραγουδιού είναι η απληστία και ο υπερκαταναλωτισμός, καθώς και η διαρκής ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται, όπως είπε, για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision, τον Akyla θα πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Τους δημοσιογράφους περίμενε και μια έκπληξη, καθώς ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα Arcade Game, τύπου endless runner, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Akyla να αποφύγει τα εμπόδια που συναντάει στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

To παιχνίδι είναι διαθέσιμο online μέσα από το desktop και φορητές συσκευές, στη διεύθυνση https://eurovision.ert.gr/fertothegame/

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, την ERT World, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα βρίσκονται για άλλη μια χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής και το 12άρι.

Στις τρεις μεταδόσεις, στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος 103,7 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μεϊδάνης, ο οποίος θα διανθίζει τα διαφημιστικά διαλείμματα με συνεντεύξεις και στοιχεία από την ιστορία του διαγωνισμού.

Επιπλέον, και οι τρεις βραδιές της Eurovision θα μεταδοθούν με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα στο Eurovision Channel, το ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Τις βραδιές των Ημιτελικών και του Τελικού, σε ρυθμούς Eurovision θα μας βάζει πριν από την έναρξη των shows, η ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1, ενώ αμέσως μετά τις μεταδόσεις από τη Βιέννη, θα ακολουθεί θεματική εκπομπή με σχολιασμό και όλο το παρασκήνιο από όσα συνέβησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού στον κόσμο.

Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision συμμετέχουν 35 χώρες, από τις οποίες οι πέντε συμμετέχουν απευθείας στον Μεγάλο Τελικό, δηλαδή οι λεγόμενες «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία.

Τα τραγούδια που θα προκριθούν στον Τελικό, καθορίζονται από την ψήφο του κοινού και των Κριτικών Επιτροπών. Το κοινό στην Ελλάδα θα μπορεί να ψηφίσει με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, *Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, *Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, *Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, *Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, *Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

* Με αστερίσκο σημειώνονται οι χώρες που συμμετέχουν απευθείας στον Τελικό.