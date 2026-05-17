Ο Akylas και η Ελληνική Αποστολή Επέστρεψαν στην Αθήνα

Ο Akylas, ο Φωκάς Ευαγγελινός και οι τέσσερις χαρακτήρες που πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη στη σκηνή –η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης– καθώς και οι σχολιαστές της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, επέστρεψαν στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι (Κυριακή 17.05.2026), μετά την εμφάνιση στην 70ή Eurovision, η οποία έφερε την Ελλάδα τη 10η θέση.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τούς υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα θαυμαστές, φίλοι και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή, με μικρούς και μεγάλους να κρατούν δώρα και να φωνάζουν το όνομά του.

Ο Akylas ευχαρίστησε, για ακόμη μία φορά, τον κόσμο για τη στήριξη που του προσέφερε όλο αυτό το διάστημα. «Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε: «Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, δεν καταλαβαίνετε. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Είμαι παρά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά πάνω στο stage, με την ομάδα μου».