Μια ιδιαίτερη εκπομπή, γεμάτη αρώματα, γεύσεις και υπέροχα τραγούδια, έρχεται στην #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στις 22:00.

Το φαγητό και η σύνδεσή του με το τραγούδι είναι το θέμα μιας συντροφιάς που απολαμβάνει την #Παρέα, σαν στο σπίτι της. Στο πλατό της εκπομπής φιλοξενούνται αγαπημένοι και ξεχωριστοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας: Ιάκωβος Απέργης, Γωγώ Δελογιάννη, Βασίλης Καλλίδης, Σάκης Καραθανάσης, Ανδρέας Λαγός, Λευτέρης Λαζάρου, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Αντώνης Σελέκος, Ιωάννα Σταμούλου, Ελένη Ψυχούλη.

Οι καλεσμένοι μοιράζονται ιστορίες από την κουζίνα, προσωπικές εμπειρίες, μνήμες γεύσεων και μιλούν για τη σχέση του φαγητού με την ελληνική κουλτούρα αλλά και τη μουσική.

Η Ελένη Ροδά κάνει μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση και συγκινεί με τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Κατερίνα Τσιρίδου, με το μπαγλαμαδάκι της, δίνει έναν αυθεντικό λαϊκό τόνο. Η Εύα Κανέλλη συμπληρώνει το μουσικό σκηνικό με την ιδιαίτερη φωνή της.

Ιδιαίτερες στιγμές της εκπομπής: Τι γιορτάζει ο Λευτέρης Λαζάρου, τι ετοιμάζει ο Βασίλης Καλλίδης, για ποιους μαγειρεύει ο Ιάκωβος Απέργης; Με τι ταιριάζει το τσουρέκι του Αντώνη Σελέκου; Ο Ανδρέας Λαγός γιατί ταξιδεύει από τη μια άκρη στην άλλη; Τι αποκαλύπτει η Ελένη Ψυχούλη για τους φίλους της;

Επίσης, η Γωγώ Δελογιάννη ερμηνεύει a cappella το παραδοσιακό «Μήλο μου κόκκινο» και οι φίλοι της την «αποθεώνουν» με χιούμορ και κεράσματα.

Η Ιωάννα Σταμούλου φτιάχνει το κέφι της παρέας με το μπρίο και το ταμπεραμέντο της, ο Σάκης Καραθανάσης ακόμη αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην κουζίνα και το τραγούδι, ενώ ο Αλέξανδρος Παπανδρέου αποκαλύπτει την αγάπη του για τη μουσική.

Η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά ενώνει τη γεύση με τη μουσική, τις αναμνήσεις με το σήμερα και μοιράζει τραγούδια με γεύση, μεράκι και αγάπη. Εκεί όπου η κουζίνα γίνεται τραγούδι και η παρέα γίνεται γιορτή.

