Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αναδεικνύει τον πλούτο των υλικών της ελληνικής υπαίθρου και δημιουργεί μοναδικές γεύσεις, με τη δημιουργική υπογραφή του σεφ Ανδρέα Λαγού, ρίχνει αυλαία για το καλοκαίρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.

Παρουσίαση-επιμέλεια συνταγών: Ανδρέας Λαγός

Σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Μαρμαράς

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Σ. Καβαδάς

Αρχισυνταξία: Τζίνα Γαβαλά

Διεύθυνση παραγωγής: Βασίλης Παπαδάκης

Διευθυντής φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Υπεύθυνη καλεσμένων – επιμέλεια κειμένων προϊοντικών βίντεο: Νικολέτα Μακρή

Παραγωγή: GV Productions

Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, στις 14:00

«Πέστροφα Καλαβρύτων, ελαιόλαδο ΠΟΠ βορείου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου»

Καλεσμένη η Ελένη Φίλιππα

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» καλωσορίζει και επίσημα το καλοκαίρι μαζί με την ηθοποιό Ελένη Φίλιππα. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό δημιουργούν πιάτα με πέστροφα Καλαβρύτων, που ξεχωρίζει για τη λεπτή της γεύση και ελαιόλαδο βορείου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, που προσδίδει ισορροπία και αυθεντικότητα στις συνταγές.

Η Ελένη Φίλιππα μιλά για τις σπουδές της στα Μαθηματικά και για την αγάπη που εξακολουθεί να έχει για τη συγκεκριμένη επιστήμη, θυμάται την περίοδο που φοίτησε κρυφά από τους γονείς της σε δραματική σχολή, αναφέρεται στη σχέση της με τη μαγειρική και μοιράζεται αναμνήσεις από τον ρόλο που υποδύθηκε στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», ο οποίος παραμένει αγαπητός στο κοινό ακόμη και 25 χρόνια μετά.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στις 14:00

«Σπετσερικό Κέρκυρας, ρίγανη Σάμου»

Καλεσμένη η Ζωή Τηγανούρια

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται την μουσικοσυνθέτη, σολίστ του ακορντεόν και performer Ζωή Τηγανούρια. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό δημιουργούν συνταγές με σπετσερικό Κέρκυρας, ένα μείγμα που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα στα πιάτα και με ρίγανη Σάμου, που προσθέτει αρωματική ένταση στη μαγειρική.

Η Ζωή Τηγανούρια μιλά για την καταγωγή της από τη Σαμοθράκη και τις αναμνήσεις που κρατά από τον τόπο της, αναφέρεται στη βαθιά της σχέση με το ακορντεόν και περιγράφει πώς έφτασε να γράφει μουσική για ταινία του Χόλιγουντ.

Επίσης, απαντά στο αν μαγειρεύει και παραδέχεται πως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όνειρα που έκανε όταν ήταν μικρότερη.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 14:00

«Χερίσια μακαρόνια Χίου, ξινομυζήθρα Κρήτης ΠΟΠ»

Καλεσμένος ο Άγγελος Ανδρέατος

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τον Κεφαλονίτη τραγουδοποιό Άγγελο Ανδρεάτο. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν χερίσια μακαρόνια Χίου, ένα παραδοσιακό ζυμαρικό με ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα, ενώ δημιουργούν και πιάτα με ξινομυζήθρα Κρήτης, που χαρίζει δροσερό και ήπιο άρωμα στις συνταγές.

Ο Άγγελος Ανδρεάτος μιλά για την Κεφαλονιά, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θυμάται πώς αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής και αναφέρεται στις παραδοσιακές καντάδες των χωριών.

Ακόμη περιγράφει σημαντικές συνεργασίες της πορείας του και τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό, όπου παρουσιάζει μουσικές και τραγούδια του τόπου του.

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 , στις 14:00

«Γραβιέρα τριλογία Ομήρου Ίου, θρούμπα Αμπαδιάς Κρήτης»

Καλεσμένη η Μαρία Κουτσουρλή

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται την ταλαντούχα ερμηνεύτρια Μαρία Κουτσουρλή. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό δημιουργούν συνταγές με γραβιέρα τριλογία Ομήρου Ίου, ένα τυρί γεμάτο χαρακτήρα, ενώ συμπληρώνουν τις συνταγές με θρούμπα Αμπαδιάς Κρήτης, που προσθέτει ένταση στη μαγειρική.

Η Μαρία Κουτσουρλή μιλά για την καταγωγή της από τη Θράκη και για τη μεγάλη της αγάπη για τη μαγειρική, αναφέρεται στις σπουδές της στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και στο πρώτο της επαγγελματικό βήμα στο τραγούδι.

Επίσης, περιγράφει τη σχέση της με τη φύση και εξηγεί τι είναι αυτό που τη φοβίζει στον χώρο της μουσικής, ενώ δηλώνει πόσο την ενοχλούν η αγένεια και η ασέβεια στις ανθρώπινες σχέσεις.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 14:00

(τελευταίο επεισόδιο)

«Ελαιόλαδο Νάξου, τομάτα Αγίου Γεωργίου Ημαθίας»

Καλεσμένος ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» ρίχνει αυλαία για το καλοκαίρι μαζί με τον δημοφιλή ηθοποιό Παναγιώτη Μπουγιούρη. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν με ελαιόλαδο Νάξου, που χαρίζει καθαρότητα και ισορροπημένο χαρακτήρα στις συνταγές και τομάτα Αγίου Γεωργίου Ημαθίας, που προσθέτει φρεσκάδα και ζωντανό χρώμα στο αποτέλεσμα.

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης μιλά για τη σχέση του με τη μαγειρική και για τις γευστικές μνήμες που κρατά από το πατρικό του σπίτι, αναφέρεται στις σπουδές του στη Φυσική πριν στραφεί στην υποκριτική και απαντά στο αν πιστεύει τελικά στην τύχη.



Ο Ανδρέας Λαγός με την Ελένη Φίλιππα

Ο Ανδρέας Λαγός με την Ζωή Τηγανούρια

Ο Ανδρέας Λαγός με τον Άγγελο Ανδρεάτο

O Aνδρέας Λαγός με την Μαρία Κουτσουρλή

Ο Ανδρέας Λαγός με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη