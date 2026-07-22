Το ERTFLIX αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

Η ΕΡΤ αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα, μία από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 91 ετών. Η κρυστάλλινη φωνή της, το απαράμιλλο ταπεραμέντο της και οι ιστορικές συνεργασίες της σφράγισαν ανεξίτηλα την ελληνική μουσική σκηνή και τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου.

Τιμώντας τη σπουδαία μουσική της κληρονομιά, το ERTFLIX παρουσιάζει ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Αποχαιρετισμός στη Μαίρη Λίντα». Μέσα από το πολύτιμο Αρχείο της ΕΡΤ, οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξανά κορυφαίες στιγμές της καριέρας της, σπάνια ντοκουμέντα και συγκινητικές εξομολογήσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας.

«Προσωπικά»:

Μαίρη Λίντα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού (2019)

«Το μόνο που λείπει από τη ζωή μου και θα λείπει για πάντα, είναι ο Χιώτης», λέει με πάθος η Μαίρη Λίντα στην Έλενα Κατρίτση, σε μια εξομολόγηση ψυχής. Σιγοτραγουδά, μερικές από τις αξέχαστες επιτυχίες της και θυμάται τον μεγάλο έρωτα της ζωής της. Τον άνθρωπο που λάτρεψε και με τον οποίο μεσουράνησε στο πεντάγραμμο, σε μια αξιοζήλευτη καριέρα, με επιτυχίες οι οποίες βρίσκονται στα χείλη όλων, ακόμα και σήμερα. Έχει περάσει μισός αιώνας, από τότε που «έφυγε» από τη ζωή ο Χιώτης. Πάντα όμως, στο μυαλό της στριφογυρίζουν τα ίδια ερωτήματα: «Γιατί χωρίσαμε; Εγώ φταίω! Δεν υπάρχουν τέτοιες αγάπες σήμερα…». Πρώτη φορά, τον συνάντησε στο πάλκο. «Ήταν φίρμα ο Χιώτης. Εγώ, τότε έβγαινα. Ήμουν 11-12 χρόνων». Λίγα χρόνια αργότερα, ξεκίνησε μια ταραχώδης σχέση, γεμάτη πάθος και έρωτα, ένα διαζύγιο και ο οριστικός χωρισμός. Σε πάλκο, έμελλε να είναι και η τελευταία τους συνάντηση. Αυτή τη φορά, στο γνωστό κέντρο της εποχής «Σεραφίνο». Ο κόσμος, φωνάζει στον Χιώτη: «φίλησέ τη». «Εκείνος, πετάει το μπουζούκι και φεύγει. Αν με είχε φιλήσει θα ήμασταν μαζί. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα».

Παρουσίαση: Έλενα Κατρίτση

«Καλλιτεχνικό Καφενείο»: Μαίρη Λίντα (1985)

Ο Μίμης Πλέσσας υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα. Αρχικά, η Μαίρη Λίντα περιγράφει πώς γνώρισε, σε μικρή ηλικία, τον Μανώλη Χιώτη και μιλά για τα πρώτα βήματα της καριέρας της. Στη συνέχεια, ερμηνεύει τη μεγάλη της επιτυχία «Περασμένες μου αγάπες». Έπειτα, η Μαίρη Λίντα ερμηνεύει ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, όπως λέει η ίδια, το «Ροδόσταμο» του Μίκη Θεοδωράκη. Ακολουθεί το «Ξημερώνει», το οποίο ερμήνευσε πρώτη η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ελληνική ταινία. Το αφιέρωμα στη Μαίρη Λίντα ολοκληρώνεται με το τραγούδι «Ηλιοβασιλέματα».

Τηλεσκηνοθεσία: Νέστωρ Παβέλλας

Γενική φροντίδα: Κώστας Φέρρης

Παρουσίαση: Μίμης Πλέσσας, Βασίλης Τσιβιλίκας, Κώστας Φέρρης

«Κοίτα τι έκανες»: Μαίρη Λίντα (2002)

Μια βραδιά αφιερωμένη στη σπουδαία Μαίρη Λίντα, από το «Κοίτα τι έκανες». Μαζί της και η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Δήμητρα Ματσούκα, ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο Κώστας Μαυρόπουλος, η Βάσω Καζαντζίδη, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο Γιώργος Καλογερόπουλος, ο Άγγελος Πυριόχος κ.ά.

Ερμηνεύει μερικά από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια της και κάνει κάποια μοναδικά ντουέτα με την Πίτσα Παπαδοπούλου.

Παρουσίαση: Σεμίνα Διγενή

Επιμέλεια εκπομπής – συντονισμός: Μάκης Τσιλιμιδός

Σκηνοθεσία: Καίτη Χιωτάκη

«Συναντήσεις – Μαίρη Λίντα» (2008)

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος συναντά μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαίρη Λίντα. Στην απολαυστική τους συζήτηση, η σπουδαία καλλιτέχνιδα ξετυλίγει το νήμα της ζωής και της μακρόχρονης πορείας της, θυμάται μοναδικές στιγμές στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καπλάνη και την πρώτη της ηχογράφηση, τον Στέλιο Καζαντζίδη να ηχογραφεί την περίφημη «Κοινωνία», τον Μίκη Θεοδωράκη και το πρώτο βραβείο που απέσπασαν με την «Απαγωγή» στο τρίτο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού. Παράλληλα, μοιράζεται πολλές ακόμη άγνωστες και ενδιαφέρουσες ιστορίες από τη σπουδαία διαδρομή της.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος