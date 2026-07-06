Το Μουσείο Μπενάκη «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά

Το Μουσείο Μπενάκη «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά
Τετάρτη 15 Ιουλίου | 22:00
ΕΡΤ NEWS

Καλεσμένοι οι Γιώργης Μαγγίνης, Νίκος Τριβουλίδης, Μίνα Μωραΐτου & Τάσος Σακελλαρόπουλος.

Αναλυτικά Trailer Share
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Το Μουσείο Μπενάκη, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς, βρίσκεται «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 22:00, στο ΕΡΤnews.

Τι σημαίνει για τη συλλογική μας ταυτότητα η σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με το μεγάλο κοινό; Πώς συνδέεται το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον; Γιατί προσελκύει όλες τις ηλικιακές ομάδες και ποιο είναι το μυστικό της βιωματικής σχέσης που δημιουργεί το Μουσείο Μπενάκη με τους επισκέπτες του;

Στο στούντιο συζητούν οι:
Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη
Νίκος Τριβουλίδης, Διευθυντής Πόρων και Ανάπτυξης Μουσείου Μπενάκη
Μίνα Μωραΐτου, Επιμελήτρια Ισλαμικής Συλλογής και Υπεύθυνη Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης
Τάσος Σακελλαρόπουλος, Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη

Παρεμβαίνουν οι:
Κατερίνα ΣακελλαροπούλουΠαύλος Γερουλάνος και Ανδρέας Κούρκουλας.

«Στο Κέντρο», με τον Γιώργο Κουβαρά
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 22:00

Το Μουσείο Μπενάκη «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά
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