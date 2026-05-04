Το Τρίτο Πρόγραμμα «ανθίζει»

Καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και το φως της άνοιξης αλλάζει το τοπίο, το Τρίτο Πρόγραμμα ανασυντάσσεται και προτείνει έναν ανανεωμένο χάρτη ακρόασης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

Με γνώμονα την ανάγκη για μια ιδανική αλληλουχία μεταξύ των εκπομπών και στόχο την συνεχή αναβάθμιση της ακουστικής εμπειρίας, προχωράμε σε έναν επανασχεδιασμό του προγράμματος μας, ενισχύοντας τον στοχασμό, τη γνώση και τη σύνδεση με το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Το ανανεωμένο μας πρόγραμμα εμπλουτίζεται με τρεις νέες εκπομπές, που έρχονται να προσθέσουν βάθος, συναίσθημα και σύγχρονο προβληματισμό στη γνώριμη αισθητική μας. Ταυτόχρονα, προχωράμε σε επιλεγμένες αλλαγές σε ημέρες και ώρες μετάδοσης αγαπημένων εκπομπών. Οι μετακινήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Αναζητήσαμε για κάθε παραγωγή την ιδανική ώρα της ημέρας, δημιουργώντας ένα πιο ισορροπημένο και λειτουργικό ραδιοφωνικό τοπίο, προσκαλώντας τους ακροατές μας να περιηγηθούν στις νέες μας διαδρομές και να ανακαλύψουν ξανά τις σταθερές αξίες του Τρίτου, σε ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται, αναπνέει και ανθίζει μαζί τους.

Νέες αφίξεις: Από τη διεθνή σκηνή στον εσωτερικό στοχασμό

«Τρίτος Μεσημβρινός»

Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 13:00

Επιμέλεια – παρουσίαση: Θεόδωρος Λούστας

Οι μεγάλες αίθουσες της Ευρώπης, ανοίγουν τις πόρτες τους… το μεσημέρι. Σε συνεργασία με την EBU, η εκπομπή γίνεται το σημείο συνάντησης της κλασικής μουσικής με το διεθνές στερέωμα, προσφέροντας στους ακροατές μια θέση στην πρώτη σειρά των σπουδαιότερων συναυλιών παγκοσμίως.

Με οδηγό τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, η εκπομπή προσφέρει ένα ποιοτικό μουσικό διάλειμμα, παρουσιάζοντας ηχογραφήσεις υψηλής πιστότητας, σπάνια ρεσιτάλ, κορυφαίους σολίστ και τις πιο πρόσφατες παραγωγές των μεγάλων ραδιοφωνικών ορχηστρών της Ευρώπης, εκεί όπου η καρδιά της κλασικής μουσικής χτυπά δυνατά.

«Ευγενή Μέταλλα»- Κουβέντες που αντέχουν στον χρόνο

Πέμπτη, στις 18:00

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από εφήμερες λέξεις, τα «Ευγενή Μέταλλα» έρχονται να δημιουργήσουν έναν χώρο ησυχίας και στοχασμού. Με υπότιτλο «Κουβέντες που αντέχουν στον χρόνο», η νέα εκπομπή φιλοδοξεί να καταγράψει τις εσωτερικές διαδρομές, τις υπαρξιακές αναζητήσεις και τις πιο ώριμες σκέψεις ανθρώπων που διαμορφώνουν τον πολιτισμό, την επιστήμη, την τέχνη και τη δημόσια ζωή.

Η εκπομπή στρέφεται σε ό,τι έχει διάρκεια και εσωτερικό βάθος. Όπως τα πολύτιμα μέταλλα, έτσι και οι λέξεις που γεννιούνται σε αυτές τις συναντήσεις επιδιώκουν, καθαρότητα και αντοχή. Κάθε εκπομπή είναι μια βαθιά κατάδυση. Οι συνομιλίες δεν περιορίζονται στο έργο αγγίζουν το νόημα.

Δεν αρκούνται στην επιτυχία ερευνούν την ευθύνη. Δεν αναπαράγουν βιογραφίες αναζητούν την αλήθεια πίσω από αυτές.

«Carte Postale» – Ένας μεταφραστής εξομολογείται

Κυριακή, στις 17:00

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αφροδίτη Κοσμά

Έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία (2017-2020) και μια αναγκαστική παύση λόγω των συνθηκών της πανδημίας, η εκπομπή-αφιέρωμα στην τέχνη της μετάφρασης επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων. Η «Carte Postale» είναι μια μοναδική ραδιοφωνική εμπειρία όπου οι μεταφραστές γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές, καλούμενοι να συντάξουν μια νοερή carte postale προς τον συγγραφέα που σημάδεψε τη μεταφραστική τους πορεία. Σκοπός της εκπομπής είναι να σχηματιστεί το πορτρέτο του μεταφραστή μέσω των σκέψεων και των εκμυστηρεύσεων που απευθύνει προς την/τον συγγραφέα και την προσωπική σχέση που αναπτύσσει μαζί του.

Υπό το μότο «Μεταφραστές, σαλπιγκτές των μυστικών που κρατούν λαοί και εποχές», η εκπομπή συνθέτει ένα μωσαϊκό λόγου και μουσικής, αποκαλύπτοντας την σχεδόν μυστικιστική σχέση του μεταφραστή με τον δημιουργό. Με σύντομες αναφορές στους συγγραφείς και μικρά αποσπάσματα από κείμενά τους στην πρωτότυπη γλώσσα και στα ελληνικά, η εκπομπή αναδεικνύει τη μεταφραστική πράξη ως μια διαρκή γοητευτική διαπολιτισμική περιπλάνηση.

Αλλαγές και μετακινήσεις εκπομπών

Το Τρίτο Πρόγραμμα αναδιαμορφώνει τη μεσημεριανή του ζώνη, μεταφέροντας αγαπημένες εκπομπές σε νέες ώρες και ημέρες:

Καθημερινά στις 14:00: Η εκπομπή της Κάτιας Καλλιτσουνάκη, «Από τη μουσική τους μαθαίνω τη ζωή τους», μεταφέρεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη, ενώ τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή τη σκυτάλη παίρνει ο Νίκος Ξανθούλης με τον «Οδηγό Ορχήστρας για Νέους».

Καθημερινά στις 16:00: Οι «Αλχημείες» του Στέλιου Μούστου θα μεταδίδονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η ζώνη συμπληρώνεται την Τετάρτη με την επανάληψη της εκπομπής «Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής» με τη Ραλλού Βογιατζή, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα αναμεταδίδεται η εκπομπή «Αδράξτε τον Ήχο» με τον Νικόλα Βιβλάκη.

Καθημερινά στις 17:00: Η εκπομπή «Στον Κήπο» σε επιμέλεια Τάσου Ρωσόπουλου μετακινείται πλέον στις 17:05, ενώ το πεντάλεπτο ένθετο «Μουσική Μικρού Μήκους – Μινιατούρες» με τη Ραλλού Βογιατζή θα μεταδίδεται στις 17:55.

Ανανέωση το Σαββατοκύριακο

Κάθε Σάββατο στις 17:00, η Μαρία Χατζάρα παρουσιάζει τη σειρά εκπομπών «Μύθον Αγασσάμενοι», μια βαθιά περιήγηση στον γοητευτικό κόσμο της αρχαιοελληνικής μυθολογίας. Επίσης, η Κυριακή αποκτά νέο χαρακτήρα με τον Στέλιο Μούστο να μας ξεναγεί από τις 12:00 και για δύο ώρες στον κόσμο της «Musica Reservata», ενώ το «Μουσικό Ρολόι του 20ού αιώνα» με τον Δαυίδ Ναχμία μετακινείται στις 14:00 για ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο.

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 και 95,6 στα Fm και στο ertecho.gr

Κλασικά, Τρίτο