Το Τρίτο Πρόγραμμα ταξιδεύει στα κορυφαία καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης μέσω της EBU

Ένα μοναδικό μουσικό οδοιπορικό αρχίζει στις 14 Ιουλίου 2026 στο Τρίτο Πρόγραμμα και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους ακροατές την ευκαιρία να απολαύσουν τα σημαντικότερα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης. Μέσα από το δίκτυο της EBU, ο σταθμός συνδέεται, ανάμεσα στα άλλα, με το Royal Albert Hall στο Λονδίνο, την ιστορική σκηνή του Bayreuth που σχεδίασε ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, το παλάτι του Καρόλου Ε΄ στην Αλάμπρα της Γρανάδας, καθώς και με το Φεστιβάλ Radio France Occitanie Montpellier που ζωντανεύει κάθε καλοκαίρι στις αυλές και τις πλατείες της γαλλικής πόλης.

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει την ελίτ της παγκόσμιας κλασικής σκηνής. Διαπρεπείς αρχιμουσικοί, όπως οι Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Muti, Klaus Mäkelä, Elim Chan, Dalia Stasevska, Kirill Petrenko, Riccardo Chailly, Gustavo Dudamel, Antonio Pappano και Zubin Mehta, συμπράττουν με κορυφαίους σολίστ μεταξύ των οποίων οι Elizabeth Leonskaja, Yuja Wang, Patricia Kopatchinskaja, Λεωνίδας Καβάκος, Augustin Hadelich, Pierre-Laurent Aimard, Bertrand Chamayou, Nelson Goerner, Kirill Gerstein και τα αδέλφια Lucas και Arthur Jussen.

Μαζί τους, μερικά από τα κορυφαία ορχηστρικά σύνολα του πλανήτη, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν η Φιλαρμονική της Βιέννης, η Φιλαρμονική του Βερολίνου, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου (LSO), η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες (LA Phil), η Φιλαρμονική του Όσλο και η Ορχήστρα της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης (MET).

Κάθε εβδομάδα επιφυλάσσει κι έναν νέο μουσικό προορισμό, με τρεις κορυφαίους σταθμούς να κλέβουν την παράσταση: η Πρώτη Νύχτα των Proms, το Φεστιβάλ του Bayreuth και η Τελευταία Νύχτα των Proms.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14-16 Ιουλίου | Φεστιβάλ Aldeburgh

17 Ιουλίου | Η πανηγυρική Πρώτη Νύχτα των Proms (First Night of the Proms) σε απευθείας σύνδεση με το Λονδίνο.

Παρουσίαση: Γιώργος Φλωράκης – Αλεξάνδρα Γιαλίνη

21–24 Ιουλίου | Φεστιβάλ Kissinger Sommer

25 Ιουλίου–1η Αυγούστου | Το Φεστιβάλ του Bayreuth, πιστό στον μύθο του, έρχεται σε απευθείας μετάδοση από την ιστορική του σκηνή.

Παρουσίαση: Θόδωρος Λούστας

4-7 Αυγούστου | Φεστιβάλ Γρανάδας

11-14 Αυγούστου | Σουμπερτιάδα

18-21 Αυγούστου | Φεστιβάλ Proms

25–28 Αυγούστου | Φεστιβάλ Montpellier

1–4 Σεπτεμβρίου | Φεστιβάλ La Roque D’Anthéron

8–11 Σεπτεμβρίου | Φεστιβάλ Proms

12 Σεπτεμβρίου | To μεγαλύτερο ανοιχτό μουσικό πάρτι του πλανήτη, η Τελευταία Νύχτα των Proms (Last Night of the Proms) ζωντανά από το Royal Albert Hall.

Παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας – Αλεξάνδρα Γιαλίνη

15–18 Σεπτεμβρίου | Φεστιβάλ Λουκέρνης

22–24 Σεπτεμβρίου | Φεστιβάλ Salzburg

Παρουσίαση για το Τρίτο Πρόγραμμα: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Παρουσίαση Φεστιβάλ Bayreuth: Θόδωρος Λούστας