Ραδιόφωνο

Στρατηγού Μακρυγιάννη: «Απομνημονεύματα»

Από την Τετάρτη 25 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου 2026, στις 09:00 και στις 18:00
ERT ECHO

Το ERT εcho σε συνεργασία με το Τρίτο Πρόγραμμα προχώρησαν στην ψηφιακή αποκατάσταση των αρχείων των 60 επεισοδίων στα οποία ο Τζίμης Πανούσης διαβάζει τον γραπτό λόγο του Μακρυγιάννη, όπως ο ίδιος ο Στρατηγός τον αποτύπωσε στα «Απομνημονεύματα» του.

Αναλυτικά Share
Share

Από την Τετάρτη 25 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου (επέτειος θανάτου στρατηγού Μακρυγιάννη), θα αναρτηθούν για πρώτη φορά στην πλατφόρμα ERT εcho τα 60 επεισόδια στα οποία ο Τζίμης Πανούσης διαβάζει τον γραπτό λόγο του Μακρυγιάννη, όπως ο ίδιος ο Στρατηγός τον αποτύπωσε στα «Απομνημονεύματα» του.

Η σειρά που μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 11 Ιουνίου 2012 στο Τρίτο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει 60 ημίωρα επεισόδια. Μεταδόθηκε σε επανάληψη, ως τιμή στη μνήμη του Τζίμη Πανούση μια εβδομάδα μετά το θάνατό του στις 13 Ιανουαρίου 2018.

Το ERT εchoσε συνεργασία με το Τρίτο Πρόγραμμα προχώρησαν στην ψηφιακή αποκατάσταση των αρχείων και τα παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό. Από τις 25 Μαρτίου και για ένα μήνα θα αναρτώνται καθημερινά στην πλατφόρμα ERT εcho δυο επεισόδια, ένα στις 09:00 το πρωί και ένα στις 18:00 το απόγευμα.

Το 1829, αμέσως μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, ο Στρατηγός Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματά του, τα οποία αποτελούν τη σημαντικότερη ίσως και σίγουρα εξαιρετικά πολύτιμη ιστορική πηγή για τα γεγονότα εκείνης της καθοριστικής περιόδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γλώσσα γραφής τους, με ένα γλωσσικό ιδίωμα που συνιστά ένα αξεπέραστο μνημείο γραπτού λόγου.

Σε ολόκληρο το έργο, που αποτελείται από τέσσερα βιβλία, βρίσκεται και αναπνέει η ψυχή του βασανισμένου Ρωμιού. Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, χωρίς περιστροφές και με πόνο ψυχής, μας περιγράφει με τρόπο αφοπλιστικά ανεπιτήδευτο, τις ένδοξες αλλά και τις πικρές στιγμές, όπως ο ίδιος τις έζησε στο πεδίο της μάχης αρχικά κι αργότερα στον στίβο της πολιτικής στον οποίο ενεπλάκη για το καλό της πατρίδος.

  • Ανάγνωση: Τζίμης Πανούσης
  • Ραδιοφωνική σκηνοθεσία: Γιώργος Ευσταθίου
  • Οι μουσικές στίξεις ανήκουν στον Δημήτρη Αρσενόπουλο
  • Την ηχογράφηση έκαναν ο Θάνος Καλέας και ο Γιάννης Λαμπρόπουλος
  • Τις φωτογραφίες της ηχογράφησης τράβηξε ο  Άγγελος Μίχας
  • Τεχνική Επιμέλεια για το ERT εcho: Γιάννης Γιαλίνης
  • Επιμέλεια για το Τρίτο Πρόγραμμα: Βιργινία Νείλα
  • Επιμέλεια για το ERT εcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Info

Podcast αποκλειστικά στο ERT εcho

TAGS Γιώργος ΕυσταθίουΣτρατηγός ΜακρυγιάννηςΤζίμης ΠανούσηςΤρίτο Πρόγραμμα 90.9
