Τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την Ημέρα της Ευρώπης

 Σάββατο 9 Μαΐου 2026
Τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την Ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το «Europa Experience / Εμπειρία Ευρώπη», τον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στη Στοά Αρσακείου.

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την Ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το «Europa Experience / Εμπειρία Ευρώπη», τον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στη Στοά Αρσακείου.

40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνική Ραδιοφωνία ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και τραγούδια τη μεγάλη γιορτή.

Από τις 10:00 έως τις 16:00, τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ Kosmos 93,6Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 και Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από τον σύγχρονο, διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο της Στοάς Αρσακείου, που φέρνει καθημερινά τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

10:00 – 12:00: Kosmos 93,6 | Γιώτα Κοτσέτα

12:00 – 14:00: Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 | Γιώργος Φλωράκης

14:00 – 16:00: Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 | Μαργαρίτα Μυτιληναίου & Χρήστος Παπαμιχάλης

Ελάτε κι εσείς στο Europa Experience ή συντονιστείτε για να ακούσουμε μαζί Ευρωπαίους τροβαδούρους, τραγουδιστές, κλασικούς συνθέτες, αλλά και πολλά ελληνικά αγαπημένα τραγούδια!

Ραντεβού το Σάββατο 9 Μαΐου, στο Europa Experience, Σταδίου 44-46!
