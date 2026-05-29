Τηλεόραση

A Life for Football

A Life for Football
Παρασκευή | 22:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η συγκλονιστική διαδρομή ενός ανθρώπου που επιστρέφει μετά τον πόλεμο για να ξαναχτίσει μια ομάδα και μια ζωή, κόντρα στον ρατσισμό και τη μνήμη της απώλειας.

Αναλυτικά Share
Share

Βιογραφικό αθλητικό δράμα, παραγωγής Γερμανίας 2014.

Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Κουρτ Λάνταουερ, πρώην Εβραίου προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπάγερν Μονάχου. Το 1932 οδηγεί την ομάδα στο πρώτο της γερμανικό πρωτάθλημα, όμως με την άνοδο των ναζί το 1933 εξαναγκάζεται σε παραίτηση. Έχοντας χάσει όλη του την οικογένεια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επιστρέφει το 1947 στο κατεστραμμένο Μόναχο και αγωνίζεται να ξαναχτίσει την Μπάγερν, μέσα σε κλίμα ρατσισμού, δυσπιστίας και βαθιών προσωπικών συγκρούσεων.

Πρωταγωνιστούν: Γιόζεφ Μπίερμπιχλερ, Ζανέτ Χάιν, Χέρμπερτ Κνάουπ, Αντρέας Λουστ, Αντρέα Βέντσλ, Γιοχάνες Λέχνερ

A Life for Football
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στίβος | Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσού
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παρασκευή | 18:30
Handball Premier 2025-2026
ΕΡΤ Sports 2
Παρασκευή | 18:00
Water Polo League Γυναικών 2025-2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΕΡΤ Sports 3
Παρασκευή | 17:00
Σύνορα
ΕΡΤ3
Παρασκευή | 18:30