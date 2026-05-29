A Life for Football

Βιογραφικό αθλητικό δράμα, παραγωγής Γερμανίας 2014.

Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Κουρτ Λάνταουερ, πρώην Εβραίου προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπάγερν Μονάχου. Το 1932 οδηγεί την ομάδα στο πρώτο της γερμανικό πρωτάθλημα, όμως με την άνοδο των ναζί το 1933 εξαναγκάζεται σε παραίτηση. Έχοντας χάσει όλη του την οικογένεια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επιστρέφει το 1947 στο κατεστραμμένο Μόναχο και αγωνίζεται να ξαναχτίσει την Μπάγερν, μέσα σε κλίμα ρατσισμού, δυσπιστίας και βαθιών προσωπικών συγκρούσεων.

Πρωταγωνιστούν: Γιόζεφ Μπίερμπιχλερ, Ζανέτ Χάιν, Χέρμπερτ Κνάουπ, Αντρέας Λουστ, Αντρέα Βέντσλ, Γιοχάνες Λέχνερ