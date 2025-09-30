Τηλεόραση

Πρεμιέρα Απόψε | 23:00
ΕΡΤNEWS

Όλο το φάσμα της ειδησεογραφίας σε βάθος.

Διεισδύοντας σε καίρια θέματα που απασχολούν την κοινωνία και φωτίζοντας τις αθέατες πτυχές των γεγονότων, καταφέρνουμε να καλύπτουμε όλο το φάσμα της ειδησεογραφίας σε βάθος.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, δίνει χώρο και χρόνο στην έρευνα, με στόχο την τεκμηριωμένη και πολύπλευρη ενημέρωση, αλλά και την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων, που χάνονται μέσα στον καταιγισμό πληροφοριών.

