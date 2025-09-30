Φάσμα
Πρεμιέρα Απόψε | 23:00
Όλο το φάσμα της ειδησεογραφίας σε βάθος.
Αναλυτικά Trailer Share
Διεισδύοντας σε καίρια θέματα που απασχολούν την κοινωνία και φωτίζοντας τις αθέατες πτυχές των γεγονότων, καταφέρνουμε να καλύπτουμε όλο το φάσμα της ειδησεογραφίας σε βάθος.
Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, δίνει χώρο και χρόνο στην έρευνα, με στόχο την τεκμηριωμένη και πολύπλευρη ενημέρωση, αλλά και την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων, που χάνονται μέσα στον καταιγισμό πληροφοριών.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΟΠ ΜαγειρικήΚαθημερινά | 14:00
Here TodayΤρίτη 30/09 | 21:00
«Forcé»Τρίτη | 22:00
Η Αυτοκρατορία του ΠετρελαίουΤρίτη 30/09 | 22:00