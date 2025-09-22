Handball Premier 2025-2026

Το Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών ή Handball Premier αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση του ανδρικού χάντμπολ στην Ελλάδα, διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) και συγκεντρώνει τις καλύτερες ομάδες της χώρας, με στόχο την ανάδειξη του πρωταθλητή της αγωνιστικής σεζόν.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

17:00 | Αθηναϊκός - Ζαφειράκης | 1η Αγωνιστική