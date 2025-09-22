Τηλεόραση

Handball Premier 2025-2026

Δευτέρα 22/09 | 17:00 | Αθηναϊκός - Ζαφειράκης
ΕΡΤ2

Παρακολουθήστε τους αγώνες του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Handball Premier), της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026.

Το Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών ή Handball Premier αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση του ανδρικού χάντμπολ στην Ελλάδα, διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) και συγκεντρώνει τις καλύτερες ομάδες της χώρας, με στόχο την ανάδειξη του πρωταθλητή της αγωνιστικής σεζόν.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

17:00 | Αθηναϊκός - Ζαφειράκης | 1η Αγωνιστική 

