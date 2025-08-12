10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

Για δέκατη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων επιστρέφει με μια επετειακή διοργάνωση που τιμά την μακρόχρονη και πολυεπίπεδη πορεία του θεσμού και αναδεικνύει την μοναδικότητα της μουσικής στο Αιγαιοπελαγίτικο τοπίο. Το Φεστιβάλ συνεχίζει να ενώνει πολιτισμούς, εποχές κι αισθητικές, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην ελληνική μουσική δημιουργία, διατρέχοντας τον χρόνο.

Η φετινή διοργάνωση, με θεματική «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου», εστιάζει στη διαχρονικότητα του ελληνικού μουσικού πολιτισμού μέσα από συναυλίες, δρώμενα και συνεργασίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Από την αρχαιοελληνική μουσική, παιγμένη σε πιστά αντίγραφα αρχαίων οργάνων, έως τις μνήμες του ελληνικού τραγουδιού του 20ού αιώνα· από την βιωματική επαφή με την βυζαντινή ψαλτική έως τη σύγχρονη λόγια δημιουργία, την μουσική των παραδόσεων και τις νέες γενιές σολίστ, το Φεστιβάλ απλώνει ένα πολύχρωμο ηχητικό τοπίο, όπου το παρελθόν και το παρόν συνδιαλέγονται με έμπνευση και σεβασμό. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Αποκορύφωμα της διοργάνωσης αποτελεί η εμβληματική συναυλία στη νήσο Κέρο σε ζωντανή αναμετάδοση, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια Μιχαήλ Μαρμαρινού, η οποία επιχειρεί να ανασυστήσει υπό την μορφή μουσικού δρώμενου την ιστορική διαδρομή του ελληνικού ήχου από την αρχαιότητα έως σήμερα, μετατρέποντας έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας σημασίας σε ζωντανό μουσικό μνημείο.

Παράλληλα, συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, με την στήριξη του Qualco Foundation και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με την ενίσχυση του Virginia Wellington Cabot Foundation και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με είσοδο ελεύθερη*, το Φεστιβάλ διατηρεί ακέραιο τον κοινωνικό και παιδαγωγικό του χαρακτήρα, καλλιεργώντας σχέσεις ουσίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, την τοπική κοινωνία και το διεθνές κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90.9