Η καρδιά της ρυθμικής γυμναστικής χτυπά και φέτος δυνατά στο Φάληρο, όπου από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου θα διεξαχθεί το 11ο Aphrodite Cup, η σημαντικότερη διεθνής διοργάνωση γυμναστικής στην Ελλάδα. Θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο από τις θεαματικές προσπάθειες 300 αθλητριών από όλο τον κόσμο, που αναμένεται να εντυπωσιάσουν τους φιλάθλους με τις εκτελέσεις των προγραμμάτων τους. Η είσοδος στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do) θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η πλούσια αγωνιστική δράση θα αρχίσει την Παρασκευή 20/03 με το πρώτο σκέλος των προκριματικών (08:00 - 23:10) και με την Τελετή Έναρξης (17:20 - 17:35), για να συνεχιστεί το Σάββατο 21/03 με το δεύτερο σκέλος των προκριματικών (08:00 - 23:10). Το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί την Κυριακή 22/03 με τους τελικούς οργάνων όλων των κατηγοριών (13:00 - 19:15) και η αυλαία θα πέσει με τις απονομές των μεταλλίων και την Τελετή Λήξης (19:20 - 20:30).

Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από εκπληκτικά μεγέθη, αφού έχουν δηλώσει συμμετοχή αθλήτριες του Ατομικού και ομάδες Ανσάμπλ από 38 χώρες και από κάθε γωνιά του πλανήτη (Αργεντινή, Αρούμπα, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Χιλή, Κολομβία, Κύπρος, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Βρετανία, Γεωργία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Κορέα, Κουβέιτ, Λίβανος, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Μεξικό, Ολλανδία, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Κινεζική Ταϊπέι, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ), καθώς βέβαια και οι Ελληνίδες εκπρόσωποι των Εθνικών ομάδων Ρυθμικής Γυμναστικής.

Στο Ατομικό Γυναικών, η Ελλάδα θα έχει έξι αθλήτριες: Τη νικήτρια στα τέσσερα τελευταία Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παναγιώτα Λύτρα, την περυσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας στις Νεάνιδες Αναστασία Μαρία Καγκάλου που ανεβαίνει από φέτος στη μεγάλη κατηγορία, καθώς και τις Μυρτώ Κασκαμπά, Ελισάβετ Μανωλοπούλου, Νικόλ Σελμανάι, Κωνσταντίνα Στολερίου.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η επίσημη πρεμιέρα της Εθνικής Ανσάμπλ Γυναικών, με την οποία θα συμμετάσχουν οι Ελευθερία Καντερέ, Αναστασία Κουτσουριδάκη, Μαριάνθη Σιμιτζή, Κατερίνα Σπανουδάκη, Βασιλική Σπηλιοπούλου, Εστέλλα Φέρρα, σε προγράμματα με 5 Μπάλες και με 3 Στεφάνια / 2 ζεύγη Κορύνες.

Η Εθνική ομάδα θα παραταχθεί με νέο σχήμα, έχοντας στην σύνθεσή της δύο αθλήτριες που συνεχίζουν από πέρυσι, τις Καντερέ και Σιμιτζή, ενώ οι υπόλοιπες είναι γεννημένες το 2010 και διανύουν την πρώτη τους χρονιά στην κατηγορία Γυναικών.

Στο Ατομικό Νεανίδων, με το εθνόσημο θα αγωνιστούν οκτώ επίλεκτες αθλήτριες, χωρισμένες σε δύο γκρουπ ( GRE 1: Βαλέρια Γκελόσι, Βαλέρια Καμινίδου, Κατερίνα Παύλου, Γεωργία Σαρρή, GRE 2: Εύα Καμινίδου, Αριάδνη Λιβανίου Παππά, Μαρία Συριοπούλου, Παναγιώτα Τζουανοπούλου). Παρούσες θα δηλώσουν, επίσης, άλλες 13 Νεάνιδες από διάφορα σωματεία της χώρας μας.

Ο διοργανωτής σύλλογος Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» θα εκπροσωπηθεί με τρεις αθλήτριες στο Ατομικό Νεανίδων (Ελένη Μπεναρδή, Ειρήνη Φωτεινή Μπούα, Αθανασία Παλάζη), καθώς και με την ομάδα Ανσάμπλ Νεανίδων του συλλόγου (Βασιλική Διαμαντοπούλου, Βαλέρια Μαλλάι, Αριάδνη Μηνοπούλου, Ελένη Μπεναρδή, Ειρήνη Φωτεινή Μπούα, Αθανασία Παλάζη).

Το 11ο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup διοργανώνεται από τον Γυμναστικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου «Η Αρμονία», με συνδιοργανωτές φορείς την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, με Θεσμικό Υποστηρικτή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, την Κυριακή 22 Μαρτίου (14:30 - 15:30) θα υλοποιηθεί το εργαστήρι Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» της Οργανωτικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα δοθεί μετάλλιο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά που θα πάρουν μέρος.

Τη διοργάνωση ενισχύουν ως Χορηγοί το Εργαστήρι Καπόλα, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών - Κλινική Παλαιού Φαλήρου, το Coral Hotel, η Μαρίνα Φλοίσβου, η Gianni Rodini και το TGI Fridays. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Το Aphrodite Cup είναι ενταγμένο στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (World Gymnastics), έχει την υποστήριξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+» και προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

08:00 - 15:50: Ατομικό Νεανίδων, 1ο σκέλος προκριματικού (Στεφάνι, Μπάλα)

16:00 - 16:30: Ανσάμπλ Νεανίδων, 1ο σκέλος προκριματικού (5 Μπάλες)

16:35 - 17:20: Ανσάμπλ Γυναικών, 1ο σκέλος προκριματικού (5 Μπάλες)

17:20 - 17:35: ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

17:35 - 23:10: Ατομικό Γυναικών, 1ο σκέλος προκριματικού (Στεφάνι, Μπάλα)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

08:00 - 15:50: Ατομικό Νεανίδων, 2ο σκέλος προκριματικού (Κορύνες, Κορδέλα)

16:00 - 16:30: Ανσάμπλ Νεανίδων, 2ο σκέλος προκριματικού (5 Κορδέλες)

16:35 - 17:25: Ανσάμπλ Γυναικών, 2ο σκέλος προκριματικού (3 Στεφάνια / 2 ζεύγη Κορύνες)

17:35 - 23:10: Ατομικό Γυναικών, 2ο σκέλος προκριματικού (Κορύνες, Κορδέλα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

13:00 - 14:35: Τελικοί οργάνων Ατομικού Νεανίδων: Στεφάνι, Μπάλα

13:00 - 14:35: Τελικοί οργάνων Ατομικού Γυναικών: Στεφάνι, Μπάλα

14:45 - 15:20: Τελικοί οργάνων Ανσάμπλ Νεανίδων: 5 Μπάλες

15:25 - 16:00: Τελικοί οργάνων Ανσάμπλ Γυναικών: 5 Μπάλες

16:15 - 17:55: Τελικοί οργάνων Ατομικού Νεανίδων: Κορύνες, Κορδέλα

16:15 - 17:55: Τελικοί οργάνων Ατομικού Γυναικών: Κορύνες, Κορδέλα

18:00 - 18:35: Τελικοί οργάνων Ανσάμπλ Νεανίδων: 5 Κορδέλες

18:40 - 19:15: Τελικοί οργάνων Ανσάμπλ Γυναικών: 3 Στεφάνια / 2 ζεύγη Κορύνες

19:20 - 20:00: Απονομές μεταλλίων

20:00 - 20:15: Γκαλά

20:15 - 20:30: ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης: https://aphroditecup.com/el/.